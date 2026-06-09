【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはマグマ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、火山地帯などで活用されるクリーンなエネルギー、警備や監視の役目を負う存在を表す外来語、そして欧州の伝統的な形式や広大な土地に関する呼称という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□つ
せん□□る
こん□□んたる
ヒント：警戒や防衛を行うキャラクターや役職を指すカタカナ語を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちね」を入れると、次のようになります。
ちねつ（地熱）
せんちねる（センチネル）
こんちねんたる（コンチネンタル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、地球が秘めている自然のパワーから、組織や陣地を守る役割の呼称、さらには世界規模の広がりを持つ概念までを網羅しました。共通する「ちね」という響きが、大地から発生する熱源のイメージ、厳重な警戒を行う任務の様子、大陸のような雄大さや気品を意外なリズムでつなげています。日本語の面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、火山地帯などで活用されるクリーンなエネルギー、警備や監視の役目を負う存在を表す外来語、そして欧州の伝統的な形式や広大な土地に関する呼称という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
せん□□る
こん□□んたる
ヒント：警戒や防衛を行うキャラクターや役職を指すカタカナ語を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちね正解は「ちね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちね」を入れると、次のようになります。
ちねつ（地熱）
せんちねる（センチネル）
こんちねんたる（コンチネンタル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、地球が秘めている自然のパワーから、組織や陣地を守る役割の呼称、さらには世界規模の広がりを持つ概念までを網羅しました。共通する「ちね」という響きが、大地から発生する熱源のイメージ、厳重な警戒を行う任務の様子、大陸のような雄大さや気品を意外なリズムでつなげています。日本語の面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)