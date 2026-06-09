「ここまで来る間に葛藤があった」大怪我でW杯欠場。31歳日本代表が吐露した胸中「先輩に負けないように…」
ついにこの男が合流した。
６月14日に北中米ワールドカップの初戦を戦う日本代表は８日、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入り、初日のトレーニングを実施した。
この日、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でW杯出場を逃した南野拓実が“メンター”として合流。早速、ジョギングに参加するなど元気な姿を見せた。
「ここまで来る間にいろいろな気持ちや葛藤というのはありました。でも、いま僕がここにいるのは100％チームのため。代表のスタッフたちのおかげで、リハビリの環境であったりとか、そういうところも含めて、すごく準備してくれているので。だから僕としては、自分のやるべきことをもちろんやりつつ、一番優先すべきはチームのために何ができるかということだと思うので、それをやっていければなと思います」
森保一監督らが笑顔で出迎えてくれたことに関しては、「本当に温かく迎えて入れてくれてよかった」と話し、一足先にサポートプレーヤーとして合流した吉田麻也を念頭にこう述べている。
「僕以外にももうひとり、先輩がいるので。先輩に負けないようにチームを鼓舞したいなと思います」
そして、「メキシコではいろいろなアクシデントもあったと思いますけど、ここはもうひとつ本番に向けて、チームにスイッチを入れてやっていくタイミングだと思うので。ピリッとした雰囲気の中で、チームに何か還元できればいいかなと思います」と意気込んだ。
この31歳の経験やキャラクターは、森保ジャパンにとって必ずプラスになるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
６月14日に北中米ワールドカップの初戦を戦う日本代表は８日、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入り、初日のトレーニングを実施した。
この日、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でW杯出場を逃した南野拓実が“メンター”として合流。早速、ジョギングに参加するなど元気な姿を見せた。
「ここまで来る間にいろいろな気持ちや葛藤というのはありました。でも、いま僕がここにいるのは100％チームのため。代表のスタッフたちのおかげで、リハビリの環境であったりとか、そういうところも含めて、すごく準備してくれているので。だから僕としては、自分のやるべきことをもちろんやりつつ、一番優先すべきはチームのために何ができるかということだと思うので、それをやっていければなと思います」
森保一監督らが笑顔で出迎えてくれたことに関しては、「本当に温かく迎えて入れてくれてよかった」と話し、一足先にサポートプレーヤーとして合流した吉田麻也を念頭にこう述べている。
そして、「メキシコではいろいろなアクシデントもあったと思いますけど、ここはもうひとつ本番に向けて、チームにスイッチを入れてやっていくタイミングだと思うので。ピリッとした雰囲気の中で、チームに何か還元できればいいかなと思います」と意気込んだ。
この31歳の経験やキャラクターは、森保ジャパンにとって必ずプラスになるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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