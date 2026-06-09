「ここまで来る間に葛藤があった」大怪我でW杯欠場。31歳日本代表が吐露した胸中「先輩に負けないように…」

「ここまで来る間に葛藤があった」大怪我でW杯欠場。31歳日本代表が吐露した胸中「先輩に負けないように…」