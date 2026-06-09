プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33＝大橋）からダウンを奪ったWBC同級4位のラモン・カルデナス（30＝米国）が、7月25日（日本時間26日）に同級2位のサム・グッドマン（27＝オーストラリア）とのWBC世界同級暫定王座決定戦がマッチメークされたことがわかった。ボクシング専門サイト「ボクシングシーン」が報じた。

カルデナスは25年5月4日の井上戦で2回に左フックでダウンを奪い、逆転KO負けしながらも評価を高めた。

グッドマンは24年12月に東京・有明アリーナで井上に挑戦する予定だったが、自身のケガにより興行を1カ月延期させた上で中止となった。その後は、25年8月にWBA世界フェザー級王者のニック・ボール（英国）に挑戦したが、0―3の判定負け。その後、オーストラリアで2試合を戦い、いずれも判定勝利を収めている。

ボクシングシーンによると、カルデナスの共同マネージャーであるマイク・ミラー氏とProBoxTVの創設者であるギャリー・ジョナス氏は、7月25日にオーストラリアで開催されるプライムビデオのPPVイベント、エロール・スペンス・ジュニア（米国）VSティム・チュー（オーストラリア）戦の前座で、カルデナスとグッドマンがWBC世界同級暫定王座決定戦でと対戦することを認めた。

ジョナス氏は「これは海外での非常に良い対戦カードだ。ぜひとも挑戦すべきだ」とコメントを残した。

そして5月2日の東京ドームで尚弥に敗れた中谷潤人（M.T）も、この試合の勝者と対戦する可能性もあるという。

メインイベントのスペンスVSチュー戦は、テキサス出身で元3団体統一世界ウエルター級王者のスペンスと、オーストラリア出身で元WBO世界スーパーウエルター級王者のチューがスーパーウエルター級で対戦。無敗の元世界ミドル級王者ジャーモール・チャーロ（米国）もカードに名を連ねている。