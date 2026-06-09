中島健人、アイドルとしての意識の高さに絶賛の声「何回見ても泣いてしまう」「言葉がいちいちかっこいいわ」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月7日、自身のInstagramを更新。ライブの密着動画を公開しました。
【動画】中島健人のライブ前の様子
さらに、「アイドルは夢と目標を常に追い続けるべき存在 夢を掲げるという事が 多くのファンの方々についてきてもらえる そういうきっかけになる」と、アイドルとしての在り方や夢の大切さを語る姿が印象的です。
ファンからは、「常に周りの人ファーストなケンティー、大尊敬です」「いやもう言葉がいちいちかっこいいわ」「胸に残るシーンです」「泣く自信しかないよ」「ほんとに最高のエンターテイナーアイドルだよ」「何回見ても泣いてしまう」「最強で最高の1番星でアイドル」「健人くんと夢を追いかけることができて幸せです」「熱い想いが伝わる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【動画】中島健人のライブ前の様子
「熱い想いが伝わる」中島さんは「みてね #THIS_IS_KENTY #ドキュメンタリー」とつづり、自身のライブに密着した番組『Documentary of THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』（日テレプラス）のダイジェスト動画を1本載せています。バックダンサーたちに向かって「このステージはみんなの持っている夢を少しでも叶えられる可能性があると思っています その夢を今日一人一人 ステージで叶えに行ってください」と熱いメッセージを送る中島さん。
ファンからは、「常に周りの人ファーストなケンティー、大尊敬です」「いやもう言葉がいちいちかっこいいわ」「胸に残るシーンです」「泣く自信しかないよ」「ほんとに最高のエンターテイナーアイドルだよ」「何回見ても泣いてしまう」「最強で最高の1番星でアイドル」「健人くんと夢を追いかけることができて幸せです」「熱い想いが伝わる」と、絶賛の声が集まりました。
「永久保存します」4月4日には同番組の告知動画を公開していた中島さん。コメントでは、「また幸せに包まれた〜」「永久保存します」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)