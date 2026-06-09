高橋ジョージ、報道陣に囲まれ自虐「11年前の裁判所以来、こんなに集まっていただいた」 新曲を発表
ロックバンド・THE虎舞竜の高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町にある宮城県のアンテナショップ・宮城ふるさとプラザで行われた新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」発売記念および新レーベル設立発表に出席した。
【写真】イケてる…！ワイルドな表情にグッドポーズの高橋ジョージ
会見の冒頭、高橋は「11年前の裁判所の前のインタビュー以来、こんなに集まっていただいて、ありがとうございます。何もしてません！結婚も離婚もしてません」といきなり自虐をぶち込み、報道陣は爆笑。もちろん「ロックの日」ありきで設定された会見で「今日が台風だったら最悪だった」と苦笑いしたが「それはそれで自分の人生かなと思う。波乱万丈が面白いと思う」とにやり。再び11年前の2015年に前妻との離婚や親権を争った裁判後に裁判所前で受けた取材の話題を出し「今回は何もしてない。何もしてないから、そんなに集まっていただけないかなと思ったらありがたい」と感謝していた。
ロックの日（6月9日）にTHE虎舞竜が新曲「ShowaShowaOndo!〜昭和昭和音頭」をリリース。「ロック×盆踊り」をテーマに、老若男女、場所を選ばずに皆がつながれ分断されない文化を築きたいという願いが込められている。また、THE虎舞竜を中心とした新たな音楽レーベル「パイナップルレコーズ」の設立も報告された。
「6月9日、ロックというのにこだわって。1年に1回しかない、この日に。（今年8月の誕生日を迎えると）68歳。来年は69歳で目標があってロックで生きていこうと思っておりまして、それのスタートになればいいなと思いまして新曲を作りました」と明かした。「ロックと盆踊りの融合、俺から言ったら“ロックン盆踊り”です」と明かす。「今年の正月に、20年ぶりに再結成したTHE虎舞竜のメンバーと『今年は楽しくやろうぜ』という話をして。ドラムのメンバーから『ジョージ、お年寄りから子どもまで、みんなが乗れる音楽をやろうよ』という話をしたんです。よくよく考えたら、毎年夏になると全国どこでも夏祭りがあり、盆踊りのなじみのリズムが聞こえてくる。これと自分たちのロックンロールを融合できないかなと思って作った」と経緯を説明した。「昭和を令和でロックンする。年代を超えた音楽になれば全国で踊っていただきたい。70代もロックを聞いて育った。なじみがあると思う」と力を込めた。また、東日本大震災から15年目の節目に、盆踊りで日本をつなぎ、分断のない文化で元気にする取り組みとして日本全国をめぐる盆踊り行脚の企画も行うことも発表していた。
【写真】イケてる…！ワイルドな表情にグッドポーズの高橋ジョージ
会見の冒頭、高橋は「11年前の裁判所の前のインタビュー以来、こんなに集まっていただいて、ありがとうございます。何もしてません！結婚も離婚もしてません」といきなり自虐をぶち込み、報道陣は爆笑。もちろん「ロックの日」ありきで設定された会見で「今日が台風だったら最悪だった」と苦笑いしたが「それはそれで自分の人生かなと思う。波乱万丈が面白いと思う」とにやり。再び11年前の2015年に前妻との離婚や親権を争った裁判後に裁判所前で受けた取材の話題を出し「今回は何もしてない。何もしてないから、そんなに集まっていただけないかなと思ったらありがたい」と感謝していた。
「6月9日、ロックというのにこだわって。1年に1回しかない、この日に。（今年8月の誕生日を迎えると）68歳。来年は69歳で目標があってロックで生きていこうと思っておりまして、それのスタートになればいいなと思いまして新曲を作りました」と明かした。「ロックと盆踊りの融合、俺から言ったら“ロックン盆踊り”です」と明かす。「今年の正月に、20年ぶりに再結成したTHE虎舞竜のメンバーと『今年は楽しくやろうぜ』という話をして。ドラムのメンバーから『ジョージ、お年寄りから子どもまで、みんなが乗れる音楽をやろうよ』という話をしたんです。よくよく考えたら、毎年夏になると全国どこでも夏祭りがあり、盆踊りのなじみのリズムが聞こえてくる。これと自分たちのロックンロールを融合できないかなと思って作った」と経緯を説明した。「昭和を令和でロックンする。年代を超えた音楽になれば全国で踊っていただきたい。70代もロックを聞いて育った。なじみがあると思う」と力を込めた。また、東日本大震災から15年目の節目に、盆踊りで日本をつなぎ、分断のない文化で元気にする取り組みとして日本全国をめぐる盆踊り行脚の企画も行うことも発表していた。