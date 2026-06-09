「東京女子プロレス」（７日、後楽園ホール）

プリンセスタッグ王者の渡辺未詩＆辰巳リカによる「白昼夢」が瑞希＆高見汐珠組を破り、初防衛に成功した。次期挑戦者に中島翔子＆ハイパーミサヲ組を指名し、７・１８後楽園ホール大会での王座戦が決まった。

渡辺が仰天の大技を繰り出した。渡辺は瑞希からフットスタンプ、高見のコアラクラッチを許した。それでも高見を正面、瑞希を後方で捕獲し、開花式ダブル・ジャイアントスイングで二人を一緒にぶん回してみせた。

流れをつかんだ王者組は辰巳がミサイルヒップ、渡辺がティアドロップを決める合体技「白昼夢ビリーバー」を炸裂させた。１８分５１秒、渡辺が片エビ固めで高見から３カウントを奪った。

渡辺は「私たちは、このベルトを今日防衛したら、この夏にやりたい目標があるんです！」、辰巳が「享楽共鳴、リングに来てください！」と言うと、享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）がリングイン。辰巳が昨夏、当時王者組だった享楽共鳴に挑戦して敗れた過去を挙げ「早い話がリベンジさせろということだ」と要望した。

ところが、享楽共鳴は声を合わせて「断る！」と拒否。理路整然と拒否理由を述べた享楽共鳴を、王者組は、さすまたを持ち込んで捕獲し、受諾を強要。うめき声をＯＫの証拠と主張した上で、王座戦の決定を宣言した。

バックステージで辰巳は「みずぴょんはスーパー選手っていうことは、もう十二分に分かってるけど、思った以上に汐珠のヤローも本当にしぶとくて、なかなか折れなくて。でも、私は大人げがないので、まだ２人のことは認めてません。ただ、またどうしても２人が私たちと戦いたいって言うならやってあげます。でも、また潰すけどね。私たちが勝ちます」と話した。

渡辺は「やっぱり２人ともしぶとかったし、汐珠のふだんから感じている、すごい強い心っていうのは感じだけど、楽しく防衛できて、白昼夢の未来は明るいなと思いました」と語った。

次期挑戦者について、渡辺が「快く引き受けてくれて」と言えば、辰巳は「享楽共鳴、もう次はないから。次は私たちが勝つ番なんで。待ってろ！」と言い放った。