Netflixシリーズ「ガス人間」メイン予告＆キーアート解禁 日本映像作品初“東京駅前全面封鎖”実現
【モデルプレス＝2026/06/09】2026年7月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「ガス人間」。メイン予告とキーアートが解禁された。
【写真】有名俳優の28歳息子、Netflix作品で俳優デビュー
新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「地獄が呼んでいる」、「寄生獣 -ザ・グレイ-」など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・サンホ氏（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、配信シリーズ「ガンニバル」、映画『岬の兄妹』、『さがす』で人間の闇と狂気を炙り出し、国内外に衝撃を与え続ける鬼才・片山慎三氏（監督）。日韓トップクリエイターの強力タッグが実現。ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結した。ガス人間を追う刑事に小栗旬、記者に蒼井優、動画配信者として広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長を竹野内豊、ガス人間を本作が演技初挑戦＆俳優デビューとなる期待の新星・UTAが演じ、前代未聞の化学反応を起こす。
無機質な声と虚ろな表情でガス人間自らが前代未聞の殺人事件の犯人を名乗る、衝撃的な“犯行”予告映像が到着。殺害理由と方法、そして次のターゲット。そのすべてを記者会見で明らかにすると宣言し、異様な不気味さと恐怖を日本社会に撒き散らすかの如く姿を消してしまう。
ガス人間を追う刑事・岡本賢治（小栗）と記者・甲野京子（蒼井）は犯人逮捕と真相究明に奔走するも、2人をあざ笑うように次々と消されていくターゲットたち。人々は、冷静に、そして淡々と予告殺人を完遂させていくガス人間に恐怖を抱き、混乱の渦中へと飲みこまれていく。
本作の撮影は、2024年9月頭から2025年4月末まで、8カ月弱におよぶ長期間で実施。ロケ地は約120か所（ロケハンは1,000箇所を超えた）にもわたり、異例の規模で撮影を敢行。その内容はこれまでの日本作品の常識を凌駕する、全く「新しい」挑戦に満ち溢れている。
特に、ガス人間との息をもつかせぬ攻防戦のなかで描かれるカーアクションは必見。海外の大作カーアクション映画を徹底的に研究・分析し、試行錯誤を繰り返した末に生み出された、車のダイナミックなバックフリップ（後方宙返り）は、日本の映像史において前例のない「方法」への挑戦となった。
さらに、この前代未聞のアクションが展開される「場所」のリアリティを極限まで追求するため、制作陣は1年半以上にも及ぶ粘り強い交渉を敢行。その結果、関係各所の協力のもと、日本映像作品としては史上初となる「東京駅前を全面封鎖」しての撮影が実現した。
ティーザー予告が解禁された際には、世界的ゲームクリエイターの小島秀夫らもいち早く反応。SNS上でも「これはめっちゃめっちゃ楽しみ」、「UTAさん演じるガス人間、不気味なのに目が離せなくなりそう…」「激アツ！！おもしろくないわけがない！！」「『ガス人間』の映像すげえ…VFXめっちゃ良いな。これは期待超大です。早く観たい」といった声に溢れ、多くの注目を集めている。
本作は1960年に公開された東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』（監督：本多猪四郎、脚本：木村武）を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。企画・製作を主導する東宝、共同企画・制作のWOWPOINT、そしてNetflix。日韓、そして世界のエンターテインメントを牽引するトップランナーが結集した、かつてない規模の布陣が実現。特撮映画の金字塔が、半世紀以上の時を経て、世界を圧倒する規格外の衝撃作へと生まれ変わる。この壮大なプロジェクトにおいて制作陣がこだわり抜いたのは「ファンタジーではなく地に足の着いたリアル」。『ゴジラ-1.0』において、日本映画史上初となる米アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「白組」による世界最高峰のVFX技術と、大規模なカーアクションに象徴される破格のスケール感が融合。これまでの日本ドラマの枠を遥かに超える「新次元」の映像体験が、いよいよ世界に向けて放たれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】有名俳優の28歳息子、Netflix作品で俳優デビュー
◆小栗旬ら出演Netflixシリーズ「ガス人間」配信
新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ「地獄が呼んでいる」、「寄生獣 -ザ・グレイ-」など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・サンホ氏（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、配信シリーズ「ガンニバル」、映画『岬の兄妹』、『さがす』で人間の闇と狂気を炙り出し、国内外に衝撃を与え続ける鬼才・片山慎三氏（監督）。日韓トップクリエイターの強力タッグが実現。ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結した。ガス人間を追う刑事に小栗旬、記者に蒼井優、動画配信者として広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長を竹野内豊、ガス人間を本作が演技初挑戦＆俳優デビューとなる期待の新星・UTAが演じ、前代未聞の化学反応を起こす。
◆日本映像作品初の試み メイン予告＆キーアート解禁
無機質な声と虚ろな表情でガス人間自らが前代未聞の殺人事件の犯人を名乗る、衝撃的な“犯行”予告映像が到着。殺害理由と方法、そして次のターゲット。そのすべてを記者会見で明らかにすると宣言し、異様な不気味さと恐怖を日本社会に撒き散らすかの如く姿を消してしまう。
ガス人間を追う刑事・岡本賢治（小栗）と記者・甲野京子（蒼井）は犯人逮捕と真相究明に奔走するも、2人をあざ笑うように次々と消されていくターゲットたち。人々は、冷静に、そして淡々と予告殺人を完遂させていくガス人間に恐怖を抱き、混乱の渦中へと飲みこまれていく。
本作の撮影は、2024年9月頭から2025年4月末まで、8カ月弱におよぶ長期間で実施。ロケ地は約120か所（ロケハンは1,000箇所を超えた）にもわたり、異例の規模で撮影を敢行。その内容はこれまでの日本作品の常識を凌駕する、全く「新しい」挑戦に満ち溢れている。
特に、ガス人間との息をもつかせぬ攻防戦のなかで描かれるカーアクションは必見。海外の大作カーアクション映画を徹底的に研究・分析し、試行錯誤を繰り返した末に生み出された、車のダイナミックなバックフリップ（後方宙返り）は、日本の映像史において前例のない「方法」への挑戦となった。
さらに、この前代未聞のアクションが展開される「場所」のリアリティを極限まで追求するため、制作陣は1年半以上にも及ぶ粘り強い交渉を敢行。その結果、関係各所の協力のもと、日本映像作品としては史上初となる「東京駅前を全面封鎖」しての撮影が実現した。
ティーザー予告が解禁された際には、世界的ゲームクリエイターの小島秀夫らもいち早く反応。SNS上でも「これはめっちゃめっちゃ楽しみ」、「UTAさん演じるガス人間、不気味なのに目が離せなくなりそう…」「激アツ！！おもしろくないわけがない！！」「『ガス人間』の映像すげえ…VFXめっちゃ良いな。これは期待超大です。早く観たい」といった声に溢れ、多くの注目を集めている。
◆Netflixシリーズ「ガス人間」
本作は1960年に公開された東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』（監督：本多猪四郎、脚本：木村武）を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。企画・製作を主導する東宝、共同企画・制作のWOWPOINT、そしてNetflix。日韓、そして世界のエンターテインメントを牽引するトップランナーが結集した、かつてない規模の布陣が実現。特撮映画の金字塔が、半世紀以上の時を経て、世界を圧倒する規格外の衝撃作へと生まれ変わる。この壮大なプロジェクトにおいて制作陣がこだわり抜いたのは「ファンタジーではなく地に足の着いたリアル」。『ゴジラ-1.0』において、日本映画史上初となる米アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「白組」による世界最高峰のVFX技術と、大規模なカーアクションに象徴される破格のスケール感が融合。これまでの日本ドラマの枠を遥かに超える「新次元」の映像体験が、いよいよ世界に向けて放たれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】