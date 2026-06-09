メイプル超合金がニチレイフーズの知られざる一面をレポート！
株式会社ニチレイフーズは、お笑いコンビのメイプル超合金を起用したCM「ニチレポ®」シリーズ最新作を６月９日（火）よりニチレイフーズ公式 YouTube チャンネルで公開。また TVCM として６月11日（木）より全国で放映する。
「ニチレポ®」シリーズは、家庭用冷凍食品のイメージが強いニチレイフーズが実は業務用商品も多数展開しており、飲食店に対しても高いクオリティの冷凍食品を提供するためにこだわり抜いていることを伝えたいという思いで制作・公開中。
今回のテーマは「えび」。唐揚げや炒飯のイメージが強いニチレイフーズだが、「えび」も主力商品の一つで、特に４月１日に素材に強いニチレイフレッシュとニチレイフーズが統合した事で、さらにえび関連商品の幅が拡大。そんなえび商品の中から、今回はえびフライをメイプル超合金のカズレーザーと安藤なつがレポート。
とあるレストランを訪れ、大きなえびフライを実食した２人は、ニチレイ社員とともにその美味しさの秘密を掘り下げ、さらにはえびの収益の一部をマングローブの植樹活動に充てる「生命の森プロジェクト（いのちのもりプロジェクト）」についても説明。飲食業界を盛り上げる商品開発はもちろん植樹活動にも力を入れているニチレイフーズの知られざるこだわりを描いている。
また、今回は新CMとあわせて撮影の様子をおさめたメイキング動画も公開。シズル感あふれるえびフライの調理シーンから始まり、２人らしい和やかな撮影中の雰囲気を見ることができる。
さらには、メイプル超合金の２人に行ったインタビュー動画も公開。撮影の感想や「えび」について、ニチレイフーズの知られざる一面を伝える新CMの内容にちなんで今世間にアピールしたいこと、最近“海老反り”するくらいびっくりしたことなど聞いている。
カズレーザーが世間にアピールしたいことは、「目覚まし時計を使わない」。「最近起きたい時間に起きられるようになったんですよ。（前日に）イメージして、その時間より７時間前ぐらいに寝ると、もう起きられるんですよ」とのこと。一方、安藤なつは前回のニチレイのインタビューで「筋トレをする」と宣言し、いまやバーベルで100キロを達成。そこで200キロに意欲を見せる一幕も。また、守りたいものについて安藤なつは「体脂肪」、カズレーザーは「よく行ってるご飯屋さんがあるんですけど、明らかに経営が悪そうなんですよ。それをなんとかね、守りたい。すっごいちょうどいいご飯屋さん」と話している。
「ニチレポ®」シリーズは、家庭用冷凍食品のイメージが強いニチレイフーズが実は業務用商品も多数展開しており、飲食店に対しても高いクオリティの冷凍食品を提供するためにこだわり抜いていることを伝えたいという思いで制作・公開中。
とあるレストランを訪れ、大きなえびフライを実食した２人は、ニチレイ社員とともにその美味しさの秘密を掘り下げ、さらにはえびの収益の一部をマングローブの植樹活動に充てる「生命の森プロジェクト（いのちのもりプロジェクト）」についても説明。飲食業界を盛り上げる商品開発はもちろん植樹活動にも力を入れているニチレイフーズの知られざるこだわりを描いている。
また、今回は新CMとあわせて撮影の様子をおさめたメイキング動画も公開。シズル感あふれるえびフライの調理シーンから始まり、２人らしい和やかな撮影中の雰囲気を見ることができる。
さらには、メイプル超合金の２人に行ったインタビュー動画も公開。撮影の感想や「えび」について、ニチレイフーズの知られざる一面を伝える新CMの内容にちなんで今世間にアピールしたいこと、最近“海老反り”するくらいびっくりしたことなど聞いている。
カズレーザーが世間にアピールしたいことは、「目覚まし時計を使わない」。「最近起きたい時間に起きられるようになったんですよ。（前日に）イメージして、その時間より７時間前ぐらいに寝ると、もう起きられるんですよ」とのこと。一方、安藤なつは前回のニチレイのインタビューで「筋トレをする」と宣言し、いまやバーベルで100キロを達成。そこで200キロに意欲を見せる一幕も。また、守りたいものについて安藤なつは「体脂肪」、カズレーザーは「よく行ってるご飯屋さんがあるんですけど、明らかに経営が悪そうなんですよ。それをなんとかね、守りたい。すっごいちょうどいいご飯屋さん」と話している。