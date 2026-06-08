疎遠な友人から「結婚式の招待…なんで？」、義妹「結婚資金のために同居させて」…結婚トラブル！
結婚は「好き」という気持ちだけで続けられるでしょうか？ 実際に暮らしはじめると、さまざまな価値観の違いが見えてくるのかもしれません。
エピソード1：＜突然届いた結婚式の招待＞「今さら？！」疎遠だった友人の本音とは
サトコ（仮名）さんのもとに、高校時代の友人・ミツハ（仮名）さんから「結婚式にきてほしい」と連絡がきて驚きました。卒業後は疎遠で、自分の結婚式の招待には返事すらもらえなかった過去があったからです。
サトコさんは素直に喜べず、「なぜ今さら？」と戸惑いを抱きます。もしかして人数合わせでしょうか？ 高校時代の友人2人に相談したところ、やはり2人とも違和感があったようです。友人たちと相談を重ねたところ、欠席する方向で話がまとまりました。ミツハさんに欠席のメッセージを送ると、すぐに既読になりましたが返信はありませんでした。
実はミツハさんは大学に入ってから、略奪や不倫を繰り返すようになった模様。今回の結婚も略奪婚だったのです。誰も結婚式に呼べないほど悪名は広がっていました。そこで今のミツハさんを知らない高校時代の友人を招く考えにいたったようです。はたして結婚式はどうなるのでしょうか。
エピソード2：＜結婚前の義妹との同居で大混乱＞「ワガママすぎる！」愛犬を誘拐された
夫の実家で二世帯同居をしていたチグサ（仮名）さんには娘のユイカ（仮名）ちゃんがいます。義両親との関係も良好で、大きな不満なく暮らしていました。しかし義妹のサナ（仮名）さんが「結婚資金を貯めたい」と同居をはじめたことで、少しずつ生活のバランスが崩れていきます。
家族で犬を迎える計画が持ち上がり、ペットショップに行くと、ユイカちゃんはミニチュアダックスフンドに夢中になっているようでした。しかし突然サナさんが、チワワがいいと言い出したのです。さらに後日、サナさんが「みんなで飼う犬」と突然チワワを連れて帰宅しました。相談もなく義父が買ったようです。ユイカちゃんは涙をこらえきれず、泣いてしまいました。
その後、チグサさん家族と義母はペットショップに行き、ミニチュアダックスフンド「モモコ」をお迎えすることにしました。チワワは義両親のエリアで、モモコはチグサさんのエリアで過ごし、1年半ほどが経過。サナさんが新居に引っ越しをしてしばらく経ったある日、モモコがいなくなったのです。なんとサナさんが連れて行ってしまったのでした！
エピソード3：＜バツ2男性との結婚話＞「大丈夫なの？」30代後半の娘の相手に不安を感じた母親が見た“違和感”
実家暮らしの30代後半の娘、ルカ（仮名）さんが結婚を決めたことで、母親のサナエ（仮名）さんはようやく安心した気持ちになっていました。しかし相手の男性が「バツ2」であることを知り、不安になります。
ルカさんは「自分から離婚歴を話してくれたから誠実」と前向きに受け止めていましたが、サナエさんは離婚理由の説明が曖昧なことが引っかかっていました。さらにパート先の同僚の話から、マサユキさんの最初の結婚相手がルカさんの幼稚園の同級生だったことが判明します。
マサユキさんに離婚理由を聞いてもはぐらかすばかり。そのうえ、マサユキさんの母親から「式は挙げない方向でいきます。それからうちの家で同居してもらいます。仕事は辞めてね。あと子どものことなんだけど、なるべく早く……」と、突然電話がきたのです。ルカさんはどんな決断するのでしょうか。
結婚は「相手の背景」まで向き合うこと
結婚にまつわる問題は、単なる「相性」だけでは片づけられないこともあります。相手本人だけでなく、その人が歩んできた背景や人間関係、価値観までが複雑に絡み合って、思いがけないすれ違いを生むこともあります。だからこそ結婚は、「好き」という気持ちに加えて、どこまで相手と向き合えるかが問われるもの。見えにくい違和感や小さな不安に目を向けることが、後悔しない選択につながるのかもしれません。
編集・あいぼん
エピソード1：＜突然届いた結婚式の招待＞「今さら？！」疎遠だった友人の本音とは
サトコ（仮名）さんのもとに、高校時代の友人・ミツハ（仮名）さんから「結婚式にきてほしい」と連絡がきて驚きました。卒業後は疎遠で、自分の結婚式の招待には返事すらもらえなかった過去があったからです。
サトコさんは素直に喜べず、「なぜ今さら？」と戸惑いを抱きます。もしかして人数合わせでしょうか？ 高校時代の友人2人に相談したところ、やはり2人とも違和感があったようです。友人たちと相談を重ねたところ、欠席する方向で話がまとまりました。ミツハさんに欠席のメッセージを送ると、すぐに既読になりましたが返信はありませんでした。
実はミツハさんは大学に入ってから、略奪や不倫を繰り返すようになった模様。今回の結婚も略奪婚だったのです。誰も結婚式に呼べないほど悪名は広がっていました。そこで今のミツハさんを知らない高校時代の友人を招く考えにいたったようです。はたして結婚式はどうなるのでしょうか。
エピソード2：＜結婚前の義妹との同居で大混乱＞「ワガママすぎる！」愛犬を誘拐された
夫の実家で二世帯同居をしていたチグサ（仮名）さんには娘のユイカ（仮名）ちゃんがいます。義両親との関係も良好で、大きな不満なく暮らしていました。しかし義妹のサナ（仮名）さんが「結婚資金を貯めたい」と同居をはじめたことで、少しずつ生活のバランスが崩れていきます。
家族で犬を迎える計画が持ち上がり、ペットショップに行くと、ユイカちゃんはミニチュアダックスフンドに夢中になっているようでした。しかし突然サナさんが、チワワがいいと言い出したのです。さらに後日、サナさんが「みんなで飼う犬」と突然チワワを連れて帰宅しました。相談もなく義父が買ったようです。ユイカちゃんは涙をこらえきれず、泣いてしまいました。
その後、チグサさん家族と義母はペットショップに行き、ミニチュアダックスフンド「モモコ」をお迎えすることにしました。チワワは義両親のエリアで、モモコはチグサさんのエリアで過ごし、1年半ほどが経過。サナさんが新居に引っ越しをしてしばらく経ったある日、モモコがいなくなったのです。なんとサナさんが連れて行ってしまったのでした！
エピソード3：＜バツ2男性との結婚話＞「大丈夫なの？」30代後半の娘の相手に不安を感じた母親が見た“違和感”
実家暮らしの30代後半の娘、ルカ（仮名）さんが結婚を決めたことで、母親のサナエ（仮名）さんはようやく安心した気持ちになっていました。しかし相手の男性が「バツ2」であることを知り、不安になります。
ルカさんは「自分から離婚歴を話してくれたから誠実」と前向きに受け止めていましたが、サナエさんは離婚理由の説明が曖昧なことが引っかかっていました。さらにパート先の同僚の話から、マサユキさんの最初の結婚相手がルカさんの幼稚園の同級生だったことが判明します。
マサユキさんに離婚理由を聞いてもはぐらかすばかり。そのうえ、マサユキさんの母親から「式は挙げない方向でいきます。それからうちの家で同居してもらいます。仕事は辞めてね。あと子どものことなんだけど、なるべく早く……」と、突然電話がきたのです。ルカさんはどんな決断するのでしょうか。
結婚は「相手の背景」まで向き合うこと
結婚にまつわる問題は、単なる「相性」だけでは片づけられないこともあります。相手本人だけでなく、その人が歩んできた背景や人間関係、価値観までが複雑に絡み合って、思いがけないすれ違いを生むこともあります。だからこそ結婚は、「好き」という気持ちに加えて、どこまで相手と向き合えるかが問われるもの。見えにくい違和感や小さな不安に目を向けることが、後悔しない選択につながるのかもしれません。
編集・あいぼん