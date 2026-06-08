MLBが6月4日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の記録を祝福した。

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「Shohei Ohtani throws 6 scoreless innings and reaches base safely 5 times as the @Dodgers secure a shutout victory!」と投稿されたのは、マウンドで振りかぶる大谷の画像。大谷はこの日ダイヤモンドバックスの試合に二刀流で登板し、投手としては6イニング2安打無失点の完封。打者としては4打数3安打2四球の活躍を見せた。試合はドジャースが7-0で勝利している。

【画像】マウンドで振りかぶる大谷翔平（画像はMLB Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「ちょっと何言ってるかわからない」「リアル世界一の野球選手やん」「意味わからんすぎて好き」「もう本当に異次元！」「あかん凄すぎるのに脳が驚かなくなっている」といったコメントが寄せられている。