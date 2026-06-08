DJ OZMA、18年ぶり歌番組に出演 トップバッターでスタジオブチ上げ→反響「懐かしすと思ったら5度見した」 SNSではバックダンサー“特定”の動きも
DJ OZMAが、8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜 後7：00）にトップバッターとして出演。約18年ぶりとなる歌番組出演でスタジオをブチ上げた。
【画像】懐かしい！約18年ぶりの歌番組出演となったDJ OZMA
「青春ソングFes.」と題された今回。司会のえとちゃん（江藤愛）の「青春ソングフェス、みんなで行きますよ〜！ライブライブ、スタート」という掛け声でスタートすると、1曲目にDJ OZMAが登場。「来たぜ、CDTV！景気よく行こうぜ！」と、「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」を披露。ダンサーたちと一緒にオープニングからぶち上げ、途中「NaNa〜NaNaNa〜」の部分を「NaNa〜NaNaMe」と替え歌するなど、スタジオを熱狂させた。
このパフォーマンスにSNSには、「CDTVにDJ OZMA懐かしいー！」「DJ OZMA偶然見たけど、めちゃめちゃうれしかった」「DJ OZMA懐かしすと思ったら5度見した」「えっやばいDJ OZMA！！久々に聴いた〜めっちゃカラオケで歌ってた」など懐かしむ声のほか、「DJ OZMAのバックにロティカのあっちゃんおるよな？」「DJ OZMAのバックにAYAさんとニューロティカとまちゃまちゃが紛れててもう訳わからんww」など、バックダンサーを“特定”する声も上がっている。
なお発表済みの出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」
【画像】懐かしい！約18年ぶりの歌番組出演となったDJ OZMA
「青春ソングFes.」と題された今回。司会のえとちゃん（江藤愛）の「青春ソングフェス、みんなで行きますよ〜！ライブライブ、スタート」という掛け声でスタートすると、1曲目にDJ OZMAが登場。「来たぜ、CDTV！景気よく行こうぜ！」と、「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」を披露。ダンサーたちと一緒にオープニングからぶち上げ、途中「NaNa〜NaNaNa〜」の部分を「NaNa〜NaNaMe」と替え歌するなど、スタジオを熱狂させた。
なお発表済みの出演アーティストは以下の通り。
【出演アーティスト・楽曲】（※アーティスト名50音順）
&TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What's “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
■「マンスリーライブ」第2週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
■踊ってみた企画
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
■青春ソングフェス
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO(&TEAM)「Love so sweet」(嵐)
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
DJ OZMA「アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士」