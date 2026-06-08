6月9日の関東の天気を吉村恵里子キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・雨の季節突入 関東も朝からシトシト

・しっかり梅雨空 東京日差しは…土曜！?

・9日もにわか雨 今週は折り畳み傘必須