ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【6月9日 関東の天気】9日もにわか雨 今週は“折り畳み傘”必… 【6月9日 関東の天気】9日もにわか雨 今週は“折り畳み傘”必須 洗濯「難」シーズン突入！ 【6月9日 関東の天気】9日もにわか雨 今週は“折り畳み傘”必須 洗濯「難」シーズン突入！ 2026年6月8日 19時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 6月9日の関東の天気を吉村恵里子キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・雨の季節突入 関東も朝からシトシト・しっかり梅雨空 東京日差しは…土曜！?・9日もにわか雨 今週は折り畳み傘必須 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 葬儀, 葬祭, 明大前, マンション, 老人ホーム, 床暖房, 工場, 横浜, 射出成形機