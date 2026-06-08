元鉄工所勤務グラドル26歳にネット衝撃「プロポーション抜群すぎ」 限界露出で挑んだ写真集のオフショ公開
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、8日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「4th写真集撮影から約1年！ オフショだよ〜 いまなお、イベントなどサインができる機会に写真集持ってきてくださる方が多くて嬉しい気持ち」と投稿したのは、水着姿などのオフショット。ファンからは「全部可愛い過ぎ〜」「抜群のプロポーション」「とても美しい」などの声が多数集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）