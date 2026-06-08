「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限33万2249枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の33万2249枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 332249( 330238)
ソシエテジェネラル証券 240545( 238745)
バークレイズ証券 152571( 152571)
SBI証券 90345( 42099)
日産証券 37809( 37809)
松井証券 29482( 29482)
楽天証券 47629( 23021)
JPモルガン証券 16026( 16026)
BNPパリバ証券 14959( 14717)
サスケハナ・ホンコン 11432( 11432)
野村証券 10809( 10807)
モルガンMUFG証券 16308( 10133)
ビーオブエー証券 9027( 9027)
三菱UFJeスマート 13399( 8105)
UBS証券 7961( 7961)
みずほ証券 7100( 6723)
ゴールドマン証券 27491( 5815)
マネックス証券 5452( 5452)
SMBC日興証券 4986( 4970)
インタラクティブ証券 4624( 4624)
HSBC証券 20840( 0)
大和証券 4000( 0)
シティグループ証券 211( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7427( 7427)
バークレイズ証券 6423( 6423)
ABNクリアリン証券 5707( 5707)
SBI証券 1219( 753)
楽天証券 1660( 690)
フィリップ証券 445( 445)
マネックス証券 278( 278)
三菱UFJeスマート 292( 214)
松井証券 193( 193)
インタラクティブ証券 114( 114)
日産証券 85( 85)
ドイツ証券 74( 74)
JPモルガン証券 31( 31)
立花証券 14( 14)
光世証券 3( 3)
広田証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 176( 176)
ソシエテジェネラル証券 144( 144)
フィリップ証券 56( 56)
SBI証券 97( 41)
楽天証券 74( 28)
JPモルガン証券 21( 21)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 18( 12)
ドイツ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 332249( 330238)
ソシエテジェネラル証券 240545( 238745)
バークレイズ証券 152571( 152571)
SBI証券 90345( 42099)
日産証券 37809( 37809)
松井証券 29482( 29482)
楽天証券 47629( 23021)
JPモルガン証券 16026( 16026)
BNPパリバ証券 14959( 14717)
サスケハナ・ホンコン 11432( 11432)
野村証券 10809( 10807)
モルガンMUFG証券 16308( 10133)
ビーオブエー証券 9027( 9027)
三菱UFJeスマート 13399( 8105)
UBS証券 7961( 7961)
みずほ証券 7100( 6723)
ゴールドマン証券 27491( 5815)
マネックス証券 5452( 5452)
SMBC日興証券 4986( 4970)
インタラクティブ証券 4624( 4624)
HSBC証券 20840( 0)
大和証券 4000( 0)
シティグループ証券 211( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7427( 7427)
バークレイズ証券 6423( 6423)
ABNクリアリン証券 5707( 5707)
SBI証券 1219( 753)
楽天証券 1660( 690)
フィリップ証券 445( 445)
マネックス証券 278( 278)
三菱UFJeスマート 292( 214)
松井証券 193( 193)
インタラクティブ証券 114( 114)
日産証券 85( 85)
ドイツ証券 74( 74)
JPモルガン証券 31( 31)
立花証券 14( 14)
光世証券 3( 3)
広田証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 176( 176)
ソシエテジェネラル証券 144( 144)
フィリップ証券 56( 56)
SBI証券 97( 41)
楽天証券 74( 28)
JPモルガン証券 21( 21)
マネックス証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 18( 12)
ドイツ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース