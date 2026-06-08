佐久間大介が土屋太鳳と並び「身長差メロすぎる」と反響！髪を下ろしTシャツをワイドパンツにインした姿に「脚長いし顔ちっこい」「スタイル良いって再確認」の声

【写真＆動画】佐久間大介＆土屋太鳳らインスタライブオフショット／インスタライブのアーカイブ／『マッチング TRUE LOVE』ティザービジュアル／ウルトラティザービジュアル／キャラクタービジュアル

映画『マッチング TRUE LOVE』（2026年秋公開）の公式Xが更新。インスタライブ後に撮影されたオフショットが公開され、注目を集めている。

■佐久間大介らがおそろいTシャツで集合

投稿では、「インスタライブありがとうございました」とつづり、1枚の写真を公開した。

映画タイトルが映されたモニターの前で、（左から）クァク・ドンヨン、内田英治監督、土屋太鳳、佐久間大介（Snow Man）が、作品ロゴ入りの黒Tシャツを着用して並んでいる。

佐久間はピンクヘアをナチュラルに下ろし、Tシャツを黒のワイドパンツにイン。同色のボリューム感あるシューズを合わせ、ロゴをアピールするようなポーズを披露。一方、土屋はベルトでウエストマークし、きらびやかなスパンコールスカートを合わせ、華やかな存在感を放っている。

また、全員がピースやサムズアップしてリラックスした表情を見せており、作品を通じて築かれた仲の良さもうかがえる1枚となっている。

SNSでは「身長差メロすぎる」「等身バグ」「太鳳ちゃんと並ぶと背も高いしスタイル良いって再確認する」「さっくん大きい」「脚長いし顔ちっこい」などの声が寄せられている。

■インスタライブのアーカイブも公開

なお、公式Instagramでは、インスタライブのアーカイブが公開されている。