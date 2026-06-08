ジェニファー・ロペス56歳、美しい“すっぴん”を披露
Netflixのロマコメ映画『オフィス・ロマンス』が配信されたばかりのジェニファー・ロペスが、インスタグラムで56歳とは思えない“すっぴん”の美肌を披露した。
【写真】メイク姿のジェニファー・ロペス 大胆ドレスで登場
現地時間6月6日、インスタグラムを更新したジェニファーは、ゴールドのシルクローブ姿でビデオに登場。Netflixで配信が始まった主演作『オフィス・ロマンス』に触れつつ、自身が手掛ける美容ブランド「JLo Beauty」の新商品についても紹介した。
その中でジェニファーは「これは朝一番、何もつけていない私の顔です」と語り、美しい素顔を披露。ファンからは、「過去最高に美しい」「輝くクイーン」「肌も髪の毛も、生活も輝いている」「彼女の美しさはスゴすぎ。この輝きは永遠だね」「彼女はいつも内面から輝いている」など、称賛の声が寄せられている。
6月5日に配信がスタートした『オフィス・ロマンス』は、ジェニファー演じる大手企業CEOと、ブレット・ゴールドスタイン演じる企業弁護士の社内恋愛を描いたロマコメ映画。ほかに、トニー・ヘイルやベティ・ギルピン、ブラッドリー・ウィットフォード。エイミー・セダリスらが出演する。
引用：「ジェニファー・ロペス」Instagram（＠jlo）
【写真】メイク姿のジェニファー・ロペス 大胆ドレスで登場
現地時間6月6日、インスタグラムを更新したジェニファーは、ゴールドのシルクローブ姿でビデオに登場。Netflixで配信が始まった主演作『オフィス・ロマンス』に触れつつ、自身が手掛ける美容ブランド「JLo Beauty」の新商品についても紹介した。
6月5日に配信がスタートした『オフィス・ロマンス』は、ジェニファー演じる大手企業CEOと、ブレット・ゴールドスタイン演じる企業弁護士の社内恋愛を描いたロマコメ映画。ほかに、トニー・ヘイルやベティ・ギルピン、ブラッドリー・ウィットフォード。エイミー・セダリスらが出演する。
引用：「ジェニファー・ロペス」Instagram（＠jlo）