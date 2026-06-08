赤ちゃんが手を伸ばしてきたので、撫でてもらおうとお兄ちゃん猫がお腹を見せたら…？ふたりの関係が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で194万再生を突破し、「体勢バッチリだったのにあれれwどちらもかわい～ですね♡」「あらー♡賢くて優しい赤ちゃんと猫ちゃん♡」といった声があがりました。

【動画：猫に近づく赤ちゃん→撫でようと手を伸ばしたら…『まさかの展開』】

お兄ちゃんになったぐうくん

Instagramアカウント「@koooooo.chan」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアの「ぐう」くんと娘ちゃんの、微笑ましい交流をおさめたリールです。

ぐうくんは1歳の男の子で、3匹のインコちゃんとヒョウモントカゲモドキちゃんと暮らしています。そんな大家族に昨年4月、娘ちゃんが生まれ、ぐうくんはお兄ちゃんになったのだとか。

全力で受け入れたのに…

そんなぐうくんが先日、窓際でくつろいでいると娘ちゃんが近づいてきて、ぐうくんを撫で撫でしようと手を伸ばしたそう。するとぐうくんは娘ちゃんにお腹を向けながら伸びをして、全力で受け入れ体制を整えていたのだとか。

しかし、娘ちゃんはご機嫌な笑顔で少しお腹を撫でると、すぐにその場を離れてしまったそう。そんな娘ちゃんの後ろ姿を、ぐうくんは「もうおしまい？」とでも言いたげな表情で見つめていたといいます。

信頼関係が尊いです♡

実は娘ちゃん、以前はまだ力加減がわからず、ぐうくんの毛を引っ張ったり、乗りかかったりすることもあったそう。お兄ちゃんのぐうくんは基本的に何をされても我慢していたそうですが、軽く甘噛みで仕返しをして、娘ちゃんに泣かれてしまったこともあったのだとか。

娘ちゃんの成長を把握し、もう優しく触ってもらえると理解しているお兄ちゃんのぐうくんと、そんな信頼に応えるように、小さいながらも優しい手つきでぐうくんに触れる娘ちゃん。そんなふたりの尊い関係は、見ているだけでほっこりします。

ふたりの信頼関係を感じられる尊いやりとりに、リールの視聴者からは「「え？もう撫でるの終わり？」って猫ちゃん名残惜しそう笑 娘さんもとってもいい笑顔ですね！」「お利口なお子様 そして信頼しきってる猫ちゃん お母様が大事にされてるのがわかります そしてお子様も最高に愛されてるから この優しさに繋がっているのですね」「猫ちゃんもお子さんも賢くてかわいい♡」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@koooooo.chan」では、ぐうくんを含む種族を超えた個性豊かな大家族の、賑やかでのびのびとした日々の様子を多数の動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@koooooo.chan」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。