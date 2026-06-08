パルコと講談社が、共同でIPを創出するプロジェクト「渋谷スペイン坂編集室」を始動することが発表された。

【画像】渋谷スペイン坂編集室

本プロジェクトは、講談社が培ってきた編集力、作家との関係性、出版・流通の知見と、パルコが持つ都市・店舗におけるイベント、展覧会、商品の企画・開発力を掛け合わせ、ものがたりを「読む」だけで終わらせず、「見に行く」「参加する」「手に取る」「熱を持つ」という体験へと広げていく取り組み。作品そのものを生み出すだけでなく、人の心に届いた種火が世界を熱狂させていくまでの過程を設計し、継続的にIPを創出・育成していくという。

両社はこれまでも、2019年の渋谷PARCO建て替えプロジェクトにおける「AKIRA ART WALL」や、『攻殻機動隊』の原作者・士郎正宗の展覧会企画などを通じて協業を重ねてきた。

第一弾の取り組みとして、マンガ雑誌を刊行し、作家にフォーカスをあてた展覧会が実施される。あわせて、新しく世界をつくるものがたり（マンガ）の持ち込み企画を8月上旬に渋谷PARCOにて開催。加えて、商品開発、映像開発など、多面的な展開を進めていくとしている。詳細は近日発表予定。

■コメント◇小林大介（株式会社パルコ 執行役員 コンテンツ事業開発部、出版事業開発部、ゲーム事業開発部担当）講談社様とパルコが協働し、街から立ちのぼる「ものがたり」をマンガ雑誌という魅力的なメディアを通じて世界へ発信してまいります。この取り組みを共に進められることを心からよろこび、深く感謝いたします。私たちは「ものがたり／マンガ」の伝え方や広げ方についても共に考え、実践していきます。地図には描けない、心に残る価値を創出する――ここから一大プロジェクトが始まります。

◇宍倉立哉（株式会社講談社 第四事業本部 本部長）Inspire Impossible Storiesは私たち講談社が2021年から掲げるグローバルパーパスです。日本語訳をすると「ありえない物語で刺激する」。数多くのありえない「ものがたり」を生み出してきた私たちが、PARCOさんと新しい編集室を共に運営していくことで、これまでのマンガ文脈だけでは想像できなかった「ものがたり／マンガ」の伝え方や広げ方を生み出せる可能性に静かに熱く興奮しています。

（文=リアルサウンド ブック編集部）