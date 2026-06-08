リオネル・メッシの名を冠したハンバーガー新作発表…3650円円 ハードロックカフェ『MESSI LEGENDARY BURGER』【概要】
音楽を聴きながら料理を楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」は、サッカー選手のリオネル・メッシの名を冠したオリジナル・スペシャルバーガー『MESSI LEGENDARY BURGER（メッシ レジェンダリーバーガー）』を6月9日から7月31日の期間、販売する。
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「ハードロックカフェ」では、アンバサダーとしてメッシを迎え、“メッシが理想とするバーガー”をテーマに自身が開発した『MESSI BURGER』を世界各国のハードロックカフェで販売している。今回、もう一つの “チャンピオンの味”として誕生したのが『MESSI LEGENDARY BURGER』となる。
『MESSI LEGENDARY BURGER』は、2枚の最上級牛肉パテにクリスピーモッツァレラチーズを重ね、チョリソージャムとローストレッドペッパーアイオリをアクセントに、グリルトマト、ピクルス、フライドオニオンを香ばしくトーストしたバンズでサンドした、食感と旨みを存分に楽しめる食べ応え抜群のスペシャルバーガー。「クォリティ、テイスト、ボリューム三つ揃えのハットトリックバーガーを、ぜひご賞味ください」と呼びかける。
■ハードロックカフェ『MESSI LEGENDARY BURGER』販売概要
販売期間：2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
販売商品：『MESSI LEGENDARY BURGER』 （メッシ レジェンダリーバーガー）
販売価格：3650円（税込）
販売店舗：ハードロックカフェ 国内5店舗
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
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■ハードロックカフェ『MESSI LEGENDARY BURGER』販売概要
販売期間：2026年6月9日（火）〜7月31日（金）
販売商品：『MESSI LEGENDARY BURGER』 （メッシ レジェンダリーバーガー）
販売価格：3650円（税込）
販売店舗：ハードロックカフェ 国内5店舗
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