ド軍25歳左腕を「失うことは…」　専門メディアが“スクバル獲得”報道に言及…指揮官の発言が「憶測にさらに火をつけた」

ドジャース専門メディアがスクバル獲得報道について言及した(C)Getty Images

ドジャースがタイガースのタリク・スクバルをトレードで獲得するのではと米メディアの間で噂されている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米全国紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者の報道に触れ、デーブ・ロバーツ監督がスクバル獲得の可能性について「我々にはそれを実現できるだけのプロスペクト（有望な若手）の資産がある」と発言したことを紹介し、「憶測にさらに火をつけた」と伝えている。

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また、ナショナルズなどでGMを務めた米アナリストのジム・ボウデン氏によれば、タイガースは交換相手として、ドジャースの外野手のトッププロスペクトの1人に加え、メジャーの先発投手1人を要求する可能性があると想定しているといい、具体的にはジャスティン・ロブレスキかエメ・シーハンだという。

これに対し、もしドジャースがロブレスキかシーハンの放出を拒んだ場合、タイガースは代わりにドジャースの投手のトッププロスペクトの1人へと方針を転換するかもしれないとみている。