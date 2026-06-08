ド軍25歳左腕を「失うことは…」 専門メディアが“スクバル獲得”報道に言及…指揮官の発言が「憶測にさらに火をつけた」
ドジャース専門メディアがスクバル獲得報道について言及した(C)Getty Images
ドジャースがタイガースのタリク・スクバルをトレードで獲得するのではと米メディアの間で噂されている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米全国紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者の報道に触れ、デーブ・ロバーツ監督がスクバル獲得の可能性について「我々にはそれを実現できるだけのプロスペクト（有望な若手）の資産がある」と発言したことを紹介し、「憶測にさらに火をつけた」と伝えている。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
また、ナショナルズなどでGMを務めた米アナリストのジム・ボウデン氏によれば、タイガースは交換相手として、ドジャースの外野手のトッププロスペクトの1人に加え、メジャーの先発投手1人を要求する可能性があると想定しているといい、具体的にはジャスティン・ロブレスキかエメ・シーハンだという。
これに対し、もしドジャースがロブレスキかシーハンの放出を拒んだ場合、タイガースは代わりにドジャースの投手のトッププロスペクトの1人へと方針を転換するかもしれないとみている。
ロブレスキは今季11試合に登板し、7勝2敗、防御率2.62と好成績を残していて「今年のドジャースのローテーションにとって大きな起爆剤となっており、これがまぐれであると考える理由はどこにもない」と、同メディアも左腕の実力に言及した。
加えて「エースへの道を歩んでいるかもしれないロブレスキを失うことは、ドジャースのファンにとって苦痛でしかないだろう。彼はタイガースでさらに才能を開花させ、今後何年にもわたってア・リーグの打者を圧倒することになる可能性が高いからだ」と、今後も活躍が見込まれる25歳左腕の放出には警鐘を鳴らしていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]