山田優、ベンツ高級車の運転席で撮った紹介動画を公開「ベンツAMGいいですね」「ちょ〜色っぽいっす」
山田優、ベンツ高級車の運転席で撮った紹介動画を公開「ベンツAMGいいですね」「ちょ〜色っぽいっす」
モデルで俳優の山田優さんは6月7日、自身のInstagramを更新。高級車の車内でお気に入りのバッグを紹介する動画を公開しました。
【写真＆動画】高級車に乗る山田優の姿
「バッグ可愛いですね」山田さんは「持っているだけでテンション（上向きの矢印の絵文字）」とつづり、動画1本と写真1枚を載せています。メルセデス・ベンツの運転席に座りながら楽しそうに撮った小物の紹介動画です。ファッションブランド・アライアのハート型の赤いトートバッグの中身を紹介しており、中には「中身が見えるメッシュは何が入っているかすぐに分かって最高です！」というTHE WEEKEND HOTELの小さいポーチが入っています。
コメントでは「ハート型バッグもカワイイし、メッシュのポーチもカワイイ でも1番優ちゃんがカワイイ」「優ちゃんちょ〜色っぽいっす」「バッグ可愛いですね」「ベンツAMGいいですね」などの声が寄せられました。
「1泊2日の旅行にちょうどいい」5月29日の投稿では「1泊2日の旅行にちょうどいい」というTHE WEEKEND HOTELのトラベルポーチを紹介していた山田さん。「パジャマや洋服をまとめて収納できるのでバッグの中がスッキリ整理できて快適です！」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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