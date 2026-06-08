京都がポポヴィッチ新監督の就任を発表！ これまで鹿島やFC東京などを指揮「素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！」
京都サンガF.C.は６月８日、ランコ・ポポヴィッチ氏が2026-27シーズンよりトップチームの監督に就任すると発表した。
京都は５月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST最終節をもって、者貴裁監督の退任を公表していた。
後任が注目されていたなか、新指揮官に任命された58歳は、Ｊリーグでの実績も十分。過去に大分トリニータやFC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズの監督を歴任。京都は自身にとって６クラブ目となる。
ポポヴィッチ氏はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「京都サンガF.C.ファミリーの皆様、こんにちは。ポポヴィッチです。日本に初来日してから20年が経ちます。京都サンガF.C.のような歴史ある素晴らしいクラブで仕事ができることを、本当に言葉にできないくらい嬉しく思っています。
これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くしてたくさんの勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです。これから素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！皆様にお会い出来ることを楽しみにしています。『京都サンガ、共に戦おう！』」
J１百年構想リーグは16位でフィニッシュした京都を、８月から開幕する新シーズンで上位に引き上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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京都は５月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWEST最終節をもって、者貴裁監督の退任を公表していた。
後任が注目されていたなか、新指揮官に任命された58歳は、Ｊリーグでの実績も十分。過去に大分トリニータやFC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズの監督を歴任。京都は自身にとって６クラブ目となる。
ポポヴィッチ氏はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
これから新しい歴史が作られようとしています。自分のベストを尽くしてたくさんの勝利と喜びを皆様と共に分かち合いたいです。これから素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！皆様にお会い出来ることを楽しみにしています。『京都サンガ、共に戦おう！』」
J１百年構想リーグは16位でフィニッシュした京都を、８月から開幕する新シーズンで上位に引き上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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