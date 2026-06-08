京都がポポヴィッチ新監督の就任を発表！ これまで鹿島やFC東京などを指揮「素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！」

京都がポポヴィッチ新監督の就任を発表！ これまで鹿島やFC東京などを指揮「素晴らしい歴史を共に築き上げていきましょう！」