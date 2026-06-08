エリクセンが国際親善試合の試合中に意識失う…代表のチーム医師は「一時的に意識を失ったが、すぐに意識を取り戻した」と無事を報告

エリクセンが国際親善試合の試合中に意識失う…代表のチーム医師は「一時的に意識を失ったが、すぐに意識を取り戻した」と無事を報告