開催：2026.6.8

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 1 [レイズ]

MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。

3回表、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 0-1 TB

6回裏、2番 オット・ロペス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-1 TB、3番 カイル・ストワーズ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 2-1 TB

7回裏、8番 ジョセフ・マック 6球目を打ってショートゴロ しかしキャッチャーがエラー 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 4-1 TB

試合は4対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はレイズのギャレット・クレビンジャーで、ここまで1勝2敗1S。マーリンズのベンダーにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 05:18:11 更新