中村芝翫の妻・三田寛子、長男・中村橋之助＆能條愛未の結婚式での親族ショット披露「豪華すぎる披露宴」「美男美女夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】女優の三田寛子が6月6日、自身のInstagramを更新。長男・橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未との結婚披露宴での様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「素敵」と話題の息子の披露宴ショット
三田は、会場のステージや金屏風の前で撮影された披露宴での様子を複数枚投稿。タキシード姿の橋之助とウェディングドレスに身を包んだ能條が並び、その隣で紋付羽織袴姿の夫・中村芝翫らが並んで立つショットや、三田と橋之助の親子ショット、橋之助と能條のタキシードとドレス姿での2ショットなどを公開している。
また「結婚式披露宴から一週間がたちました。本当に皆様のおかげとあらためまして心より感謝申し上げます」と感謝を述べ、「我が子よ、元気に良い子に育ってね、と、母はいつも神様に祈っています。願ってきました」と、子育ての思い出を振り返りながら目をうるませたというエピソードもつづっている。
この投稿に「豪華すぎる披露宴」「ドレス姿もタキシード姿も美しい」「三田さんと息子さんの2ショットが素敵」「母親の思いが溢れててぐっと来た」「末永くお幸せに」「美男美女夫婦」など反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は2026年5月30日に能條と結婚式を行った。（modelpress編集部）
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◆三田寛子、長男披露宴の様子公開
三田は、会場のステージや金屏風の前で撮影された披露宴での様子を複数枚投稿。タキシード姿の橋之助とウェディングドレスに身を包んだ能條が並び、その隣で紋付羽織袴姿の夫・中村芝翫らが並んで立つショットや、三田と橋之助の親子ショット、橋之助と能條のタキシードとドレス姿での2ショットなどを公開している。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿に「豪華すぎる披露宴」「ドレス姿もタキシード姿も美しい」「三田さんと息子さんの2ショットが素敵」「母親の思いが溢れててぐっと来た」「末永くお幸せに」「美男美女夫婦」など反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は2026年5月30日に能條と結婚式を行った。（modelpress編集部）
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