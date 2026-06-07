【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはスポーツの試合
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、身の回りの道具を保持するための実用的な部位、遥か下にある未知の世界、そして競技やゲームでの優劣という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□
□□い
か□□ん
ヒント：スーツケースや買い物袋を運ぶときにつかむパーツ。私たちの生活圏のずっと下にある暗闇やマグマの広がる世界。そして、サッカーなどのリーグ戦で、試合で白星を挙げたり引き分けたりした際にもらえるポイントを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちて」を入れると、次のようになります。
もちて（持ち手）
ちてい（地底）
かちてん（勝ち点）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日用品や道具を便利に扱うための身近な構造から、足元のはるか下に広がる壮大な大自然の領域、さらには勝負の世界で順位を競うための数字の仕組みまでを網羅しました。共通する「ちて」という響きが、手元の道具を安定させる機能、地球の奥深くに眠る神秘、勝利を目指すチームの努力を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、身の回りの道具を保持するための実用的な部位、遥か下にある未知の世界、そして競技やゲームでの優劣という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
か□□ん
ヒント：スーツケースや買い物袋を運ぶときにつかむパーツ。私たちの生活圏のずっと下にある暗闇やマグマの広がる世界。そして、サッカーなどのリーグ戦で、試合で白星を挙げたり引き分けたりした際にもらえるポイントを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちて正解は「ちて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちて」を入れると、次のようになります。
もちて（持ち手）
ちてい（地底）
かちてん（勝ち点）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日用品や道具を便利に扱うための身近な構造から、足元のはるか下に広がる壮大な大自然の領域、さらには勝負の世界で順位を競うための数字の仕組みまでを網羅しました。共通する「ちて」という響きが、手元の道具を安定させる機能、地球の奥深くに眠る神秘、勝利を目指すチームの努力を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)