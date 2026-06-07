【阪神7R】豪脚一閃のゴボウ抜き！ケイツーリーブルが大外強襲、ハナ差差し切りV

6月7日、阪神競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のリアンドゥクール（牝3・栗東・佐藤悠太）、3着に2番人気のアロマフェリス（牝4・栗東・辻野泰之）が入った。勝ちタイムは1:52.5（稍重）。

坂井瑠星騎乗の3番人気、ケイツーリーブルが驚異の末脚で差し切り勝ちを決めた。直線での伸びはまさに圧巻。馬場の真ん中から豪快に突き抜けた。直線入口では離れた後方2、3番手。前との差はまだ大きく、届くとは思えない位置だった。それでも一完歩ごとに差を詰めると、坂を駆け上がってから一気に加速。矢のような伸びで先行勢を飲み込み、ゴール前では2着馬と並ぶように飛び込んだ。写真判定の結果、軍配はケイツーリーブル。測ったような差し切りで、ハナ差だけ前に出ていた。

ケイツーリーブル 9戦2勝

（牝3・美浦・千葉直人）

父：ジャスタウェイ

母：コマノサラサ

母父：クロフネ

馬主：楠本勝美

生産者：新井牧場