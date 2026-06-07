「カーリング・日本選手権」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

日本一決定戦が開幕し、女子１次リーグ初戦が行われた。３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、ＧＲＡＮＤＩＲを９-２で下し、白星発進を決めた。

不動のサードだった吉田知那美が今春に退団し、初の公式戦。サードは世界選手権でもともに戦った小穴桃里が務めた。

“新生ロコ・ソラーレ”が、２年連続の首都圏開催となった横浜を沸かせた。第２エンド。サード小穴の絶妙なショットで、相手ストーンをはじき出し１点スチール（不利な先行で得点すること）。第４エンドはスキップ藤沢五月の投げた石がスルーし、２点を奪われたが、続く第５エンドは大量４得点を獲得して一気に突き放した。第６エンドも２点スチールと得点を重ね、最後は第７エンド終了後に相手がコンシード（負けを認めること）した。勝利が決まると、４人は笑顔で抱擁を交わした。

１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、カーリング人気の火付け役となったロコ・ソラーレ。２６年ミラノ・コルティナ五輪の出場を逃した２５〜２６年シーズンはチームとして転換期を迎えており、３月に不動のサード吉田知那美が退団。混合ダブルスを主戦とする小穴桃里を同月の世界選手権から迎え入れ、今回の日本選手権に臨んでいる。

新体制での国内初戦を白星で飾り、藤沢は「桃里ちゃんは試合中の雰囲気もすごくよくしてくれて、てミスしてもネガティブに捉えずに前向きにして声をかけてくれる。チームとしての練習量は足りていないので、でもこの大会中にもっと格段によくなっていくのかな」と手応えを語った。また小穴は「味方でこんなに頼もしいことはない。正直楽しいですよね。日常生活からおもしろい毎日を送っているし、私たちは笑っているか爆笑しているかのどっちかです」と笑顔をはじけさせた。

優勝チームは３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会で、２９年に開催予定の日本代表決定戦への出場権を獲得する。ロコは今年３月に行われた世界選手権代表になっており、すでに同決定戦の出場権を獲得している。