「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）

７・７後楽園ホール大会での現役引退を表明しているタイガーマスクが第１試合に登場。中原大誠、安田優虎と組み、松本達哉＆ＹＯＳＨＩ-ＨＡＳＨＩ＆後藤洋央起組と対戦した。

ヤングライオン２人を率いて、鋭いハイキックを繰り出すなど持ち味を披露。試合は６分１６秒、中原がＹＯＳＨＩ-ＨＡＳＨＩの逆エビ固めでタップを奪われ敗れたが、試合後はファンの「タイガー」コールに両手を掲げて応じた。

同会場での試合は、この日が最後と明かしたタイガー。「新日本の旗揚げの地で試合をできて感謝しています」と感謝した。程なくＣＭＬＬ遠征に出発するだけに「メキシコ地ににタイガーマスクの名を刻みたい」と意気込んだ。

後藤は「久しぶりだったので、もう少し当たりたかった」と名残惜しそうに話した。ＹＯＳＨＩ-ＨＡＳＨＩは若手時代に幾度もタイガーマスクのキックに衝撃を受けたことを明かした。ある後輩レスラーがそのキックで気絶した逸話を話し「彼は幽体離脱した、と言っていた。（気絶している）自分を見下ろしていたらしい」と、往年の威力を語っていた。