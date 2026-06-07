◇第76回安田記念 芝1600メートル（2026年6月7日 東京競馬場）

スピードとパワーのハイブリッドコース東京芝1600メートルでマイルの覇を競う「安田記念」は武豊騎乗のシックスペンスが制した。

シックスペンスは逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でうれしいG1初制覇となった。

▼国枝元調教師（定年解散までシックスペンスを管理） 博康は大したものだよ。シックスペンスが私の厩舎にいた時には勝てなかったG1を転厩2戦目で獲るのだから。春先、特徴や癖を伝えたうえで引き継いでもらった。素晴らしい素質を持っている半面、少し硬さがあって、蹄にも苦労した。レースでは最後にやめるところもあった。博康はとても優秀なトレーナーだからそういう馬の特徴や癖にうまく対処したと思う。ブリンカーもその1つだろうね。「国枝さんが管理馬を良いコンディションで渡したおかげです」なんてお世辞も言ってもらったが、後継者が良かったからだよ。こんなに走る馬なのに国枝はどうしてG1を勝たせられなかったんだ！なんて文句を言われちゃいそうだな。