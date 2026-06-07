アンジャッシュ・渡部建が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストは、サッカー元日本代表・岡野雅行氏。

岡野氏は浦和、神戸などで活躍。驚異的なスピードとワイルドな風貌から「野人」の愛称でファンから愛された。１９９７年には、日本をＷ杯初出場に導いた伝説的な決勝ゴールを決めた。

渡部は岡野氏の高校時代をクローズアップ。「普通、のちの日本代表選手って言うと、そのぐらい（中学生時代）から当然、強豪校からスカウトくるじゃないですか？ここは、なんか壁があったんですか？」と聞いた。

岡野氏は「もう壁だらけでして…。神奈川の高校から、普通、上手い子は推薦が来て。選手権に出られるような高校から来るんですけど。僕、全く（スカウトに）引っかからなくて」と話した。

岡野氏は、サッカー部のない壮絶ヤンキー校に入学し、一からサッカー部を発足。未経験者ばかりのチームメートに基礎からみっちり教え込んで約１年ほどで県大会の新人戦ベスト３へと躍進させることになるが、船出は苦難の連続だったと振り返った。

「最初、マトモに（対外試合を）やったときは２２−０で負けるんですよね。今でも覚えています。その後、１５−０になり、１０−０になって。（失点が）減っていくわけですよね。あの人達（ヤンキー）って、ハートはやっぱりスゴいじゃないですか。県で総長クラスの人たちなんで、仲間思いでもあるし。１０−０が５−０になり、３−０になり。最後、０−０。もう大泣きです。全員で。いや、もう早いですよ。半年ぐらいで」とチームは半年で他校のチームと互角の試合ができるようになったという。

「（チームメートをポジションに）はめ込んでいったんですよ。僕はど真ん中で。全部、僕がやるんですけど。みなさん、やっぱり身体能力すごいんですよ。ケンカが強いんで。だから絶対にフィジカル負けない人はディフェンスに置いて。足速い人はサイドに置いて。真ん中はテコンドーのチャンピオンが。ありえない所から足が上がる。『少林サッカー』みたいに。評判悪い高校だったんですけど、一生懸命やってたんですよ。僕らで」と振り返った。

渡部は、のちに日本サッカーがＷ杯初出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」で主役になる岡野氏の壮絶な高校時代に感嘆。

「同じ時間軸で考えると。１９７２年生まれの。のちの日本がワールドカップ出るときの背番号１０。名波（浩）さん」と岡野氏と同級生の名波浩氏の名を挙げた。

名波氏は、９０年代後半から黄金期を迎えた磐田の司令塔として活躍し「魔法の左足」と称された圧巻のテクニックで磐田の爆発的な攻撃力を牽引。日本代表としては「ジョホールバルの歓喜」で岡野氏とともにピッチで喜びを爆発させた。

渡部が「名波さんの高一の時なんか、もうバリバリでしょ？全国の？」と聞くと、岡野氏は「小学校の頃から『サッカーダイジェスト』とか『サッカーマガジン』に出てますもん。名波は。『これが同級生なんだ…？』みたいな…」と少年時代を回想した。

渡部が「高校でヤンキーたちとサッカー部はじめた人と。小学校から専門誌に載るエリートが（日本）初めてのＷ杯でチームメートになるって。これ、すごいですよ…。のちに、まさかＷ杯で一緒にやるなんて？」と感心すると、岡野氏も「いや、全く思わないですね」と笑顔を見せていた。