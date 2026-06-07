実業家・堀江貴文氏（53）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの人気ユーチューバーへの怒りを爆発させた。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」にて、ユーチューバー・SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と眉をひそめていた。

また「俺が一人でやってるんだったらいいよ。だけど、他の一般の社員たちが一生懸命頑張って、良いものを作ろうと思ってやっているのにさ。“お前ら、何分かってんの?”って思わない?わざわざSUSURUが作ったラーメン屋に行って“まずい”とか言わないだろ、普通」と語っていた。

この件について、SUSURUはXで「おいホリエモン、嘘つくな!」と切り出すと「マジで俺、動画で“まずい”なんて言ったこと一回もないですから」と強調。そして最後に「ホリエモンさん、大変すすれました」と、いつもなら「大変おいしくすすれました」と言うところ“おいしく”の部分を省いていた。

堀江氏は「俺にとっては日本の和牛を世界にしっかり広めてる浜田を信頼してるし ススルみたいな適当なYouTuberが小馬鹿にしてるのは本当に許せないから浜田に土下座してごめんなさいして欲しい」とし「最低の人格だと思うわ」と怒りを爆発させていた。