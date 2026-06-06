PEOPLE 1が、アニメーションスタジオ・MAPPA 15周年アニバーサリーソングとして新曲「生活」を書き下ろし！
東京を拠点に活動する音楽家Deu（Vo, G, B, Other）が、Takeuchi（Dr）、Ito（Vo, G）と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。Deuが手掛けるジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」とインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は38万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は１.5億回を超える反響を呼んでおり、人気アニメ『チェンソーマン』エンディング曲やドラマ主題歌を務めるなど、10代20代のリスナーを超えて更なる認知を拡大している。
そんなPEOPLE 1が、アニメーションスタジオ・MAPPA 15周年アニバーサリーソングとして新曲「生活」を書き下ろししたことが解禁となった。今月19日20時より行われる「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」にて、MAPPA制作の【MAPPA 15th Anniversary Movie】も公開されるとのこと。TVアニメ『チェンソーマン』10話のエンディング・テーマ「DOGLAND」以来となる、MAPPAとのコラボレーション。どのような楽曲となっているか、楽しみに待ちたい。
先月リリースとなった約1年半ぶりの新曲・「金字塔」は急上昇チャートなどに多数ランクイン、ミュージックビデオが100万回再生を突破する等、待望の新曲発表が大きな話題を呼んでいる中、早くも次のリリースが解禁となった彼ら。約２年ぶりのホールツアー・PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”も各地大盛況で現在敢行中。
復活を経て、更なる話題性と共にロックシーンで唯一無二の存在となりつつあるPEOPLE 1。今年も、ますます彼らから目が離せない。
●楽曲情報
MAPPA 15周年アニバーサリーソング
PEOPLE 1
「生活」
配信予約はこちら
https://people1.lnk.to/MyLinfe_paps
●イベント情報
MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会
配信日時：2026年6月19日（金）20:00（JPN）〜
視聴方法：MAPPA YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/MAPPACHANNEL
ナビゲーター：津田健次郎
ナレーター：三石琴乃
MAPPA15周年記念特設サイト
https://www.mappa.co.jp/15th/
●リリース情報
機動戦士ガンダム50周年 -Road to 50- プロローグソング
PEOPLE 1
「金字塔」
配信リンクはこちら
https://people1.lnk.to/Masterpiece
●ライブ情報
PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”
2026年6月6日(土)
東京都・SGC HALL ARIAKE
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年6月7日(日)
東京都・SGC HALL ARIAKE
OPEN 16:00 / START 17:00
2026年6月12日(金)
新潟県・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月17日(水)
大阪府・オリックス劇場
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月18日(木)
大阪府・オリックス劇場
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月20日(土)
福岡県・福岡サンパレス
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年6月28日(日)
宮城県・東京エレクトロンホール宮城
OPEN 17:00 / START 18:00
公演概要
https://ppppeople1.com/contents/1029231
＜ABOUT “PEOPLE 1”＞
東京を拠点に活動する音楽家Deu (Vo, G, B, Other)が、Takeuchi(Dr)、Ito(Vo, G)と共に結成したバンド「PEOPLE 1（ピープルワン）」。
2019年12月、1st EP『大衆音楽』の発表と同時に活動を開始。全ての楽曲の作詞作曲を手掛けるDeuのジャンル横断的かつ文学的な楽曲と、独創的な世界観を表現したミュージックビデオ/アートワークは、「中毒性がある/エモい/オシャレでどこか懐かしい」と活動初期からインターネット上で話題を集め、YouTubeチャンネル登録者数は38万人、公開されたミュージックビデオの総再生回数は1.5億回を超えている。
関連リンク
PEOPLE 1オフィシャルサイト
https://ppppeople1.com/
外部サイト
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