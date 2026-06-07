亡くなったジェームズ・「ウェストン」・ヒギンボサムさんの写真。日付不詳/Nancy Higginbotham

（CNN）京都での家族旅行中に行方不明になった米オーバーン大学の学生が、捜索救助活動に参加していた日本のボランティアによって遺体で発見された。遺族が明らかにした。森林に覆われた山で続いた懸命の捜索は、悲劇的な結末を迎えた。

遺族がSNSへの投稿で明らかにしたところによると、ジェームズ・「ウェストン」・ヒギンボサムさん（20）は6日、京都郊外で遺体で発見された。地元警察はCNNに対し、死因は調査中だと明らかにした。

遺族は「ウェストンは京都郊外の山地で、ボランティアの捜索救助隊によって遺体で発見された。胸が張り裂けるような思いでお伝えする。私たちが感じている悲しみは、言葉ではとても言い表せない」とつづった。

熱心な自然愛好家だったウェストンさんが失踪したのは先月29日。母親が旅行案内に「ChatGPT」（チャットGPT）を使用したことや、こうしたAI（人工知能）による天然資源の消費をめぐり母親と衝突した後、両親や弟を置いてひとりで京都の探索に出かけた。

両親は「Life360」アプリで居場所を追跡し、ウェストンさんが電車に乗って数軒の店を訪れたことを確認。両親はテキストメッセージで行き先を尋ねたものの、その直後に位置情報の共有が切られた。これはウェストンさんらしくない行動だった、と母親は語る。

ウェストンさんが最後に目撃されたのは京都市山科区で、付近の森のハイキングコースへ続く道をひとり歩く姿が防犯カメラに映っていた。

カメラが山道近くに設置されていたこと、ウェストンさんがハイキング好きなことを踏まえ、警察は今月2日、森を捜索する方針を決定。だが、その夜に強風と豪雨を伴う嵐がこの地域を襲い、捜索は妨げられた。

当局は、もしこの時点でウェストンさんが山中にいた場合、嵐の中で身の安全が懸念されるとの見方を示していた。

ウェストンさんが歩く姿が最後に目撃された森一帯では、72時間にわたって警察の捜索が行われたが、遺族によると、これは5日に終了した。捜索には警官100人以上と警察犬、ヘリコプターが投入された。

遺族によると、ヒギンボサムさん一家は6日、地元住民や雇われた捜索救助チームの助けを借り、山科の森の警察が捜索しなかった場所を中心に独自の捜索活動を開始した。

ウェストンさんの遺体発見を受け、遺族は捜索に協力した人々に感謝の意を示した。

「あふれるほどの優しさと支援が寄せられ、人生の最も暗い日々を乗り越えることができた」「皆様の思いやりや祈り、支援に感謝する。今はこれまで以上にそれが必要とされる時だ。ウェストン、私たちはいつまでもあなたを愛し続ける」

大学や地元指導者が追悼

ウェストンさんの訃報（ふほう）を受け、オーバーン大学のロバーツ学長は「オーバーン・ファミリーの大切な一員」を失ったと言及した。

ロバーツ氏はCNNへの声明で「オーバーン大学を代表して、日本を旅行中に亡くなったジェームズ・『ウェストン』・ヒギンボサムさんの遺族や親しい方々に対し、心からの哀悼の意を表明する」と述べた。

ウェストンさんはアラバマ州フーバー出身で、スペインパーク高校の卒業生だという。フーバーのダージス市長がSNSへの投稿で明らかにした。アラバマ州北中部の地域社会は訃報に「心を痛めている」とも言い添えた。

米上院のブリット議員とタバービル議員も、SNS上でウェストンさんの死を悼んだ。

ブリット氏は声明で「ジェームズ（ウェストンさん）の遺族や友人、親しい人々、アラバマ州全体が今回の悲劇的な喪失を悼んでいる。どうか私たちと共に祈りに加わってほしい」と記した。

「様々な文化に身を置くこと」を愛したウェストンさん

母親のナンシーさんはウェストンさんのことを、環境保護に熱心で、旅行や自然に触れるのが好きな旅人だったと語る。

ナンシーさんは5日のCNNの番組で「とにかく外に出て山道を散策したり、ちょっとしたハイキングに出かけたりするのが大好きだった。一日のどの時間帯だろうと関係なかった」「彼にとっては単純にそれが楽しいことだから」と語った。

自然を愛するウェストンさんは生涯を通じて自然保護にも取り組んできた。およそ1年前にビーガン（完全菜食主義）になったことをきっかけに、その姿勢はさらに顕著になった。ウェストンさんはオーバーン大学の3年生で、サステナビリティー工学を学んでいたという。

ウェストンさんは常日頃から「世界について」学びを深め、機会があればいつでも本を読んでいたと、ナンシーさんは言う。今回の旅でも、ウェストンさんは後ろのポケットに蝶（ちょう）に関する本を入れて持ち歩いていたという。

「彼の人生の目標は旅をすること。そうした全ての素晴らしい山々や、様々な文化に身を置くことのできる場所を訪れるのが目標だった」（ナンシーさん）

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原文タイトル：Missing American student found dead in Japan after dayslong search （抄訳）