賀来賢人、Myシール帳を披露 中には子どもが貼ったシールだらけ「かわいすぎる」「すてきパパ」 2児の父、妻は榮倉奈々
俳優の賀来賢人（36）が3日、俳優・仲里依紗（36）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。互いの「バッグの中身」を見せ合う企画を行うなかで、“Myシール帳”が披露された。
【動画】「すてきパパ」「かわいすぎる」持ち歩く“Myシール帳”を披露する賀来賢人 ※14分10秒頃〜
2人は同い年であり、俳優として“駆け出し時代”からの友人。かねてから出演オファーしていたという仲は「やったー」と大喜びで、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
仲は「これはこの間ミラノで買ったおニューです」というグッチのバッグ、賀来は本来は工具を入れる用途のヴィンテージ調のバッグと、それぞれ“大きな”愛用バッグ持ち出し、次々と所有アイテムを披露していった。
俳優の榮倉奈々（38）と結婚し、2児の父でもある賀来のバッグからは、ここ最近リバイバルブームとなっている「シール帳」が登場し、「意外だろ」と紹介。
「俺の子どもに無理やりシール帳を作らされ、俺がいない間にどんどんシールを貼られ、（子どもの）シール帳に入らないシールが今ここに貼られ（笑）。だから、よくわからないラインナップだ」と子どもたちとのほほ笑ましいエピソードも明かしながら、ポケモンなどのシールが貼られた“Myシール帳”を見せていた。
動画の後半では、賀来がプロデューサーを務める映画『NEVER AFTER DARK』（5日公開）に話がおよび、セットは立てず、すべて実際にある場所を生かしたロケでの撮影である裏話などが紹介され、すでに同作を観ていた仲は驚きのリアクションを見せていた。
コメント欄には「この2人の喋り、相性良すぎる！」「めっちゃ仲良しなの伝わってきた」と仲と賀来による仲良しトークへの反響がズラリ。
また、賀来のシール帳に対して「シール帳持ってるパパ賀来賢人さん カッコ可愛いです」「シール帳作らされてるのかわいい。笑」「持ち歩いてるのも好感」「すてきパパ」「シール帳かわいすぎる」「イケメンなのにいい人いいパパがにじみ出てる」「パパいない間に貼る子どももかわいい」などと、心温まる声が数多く寄せられていた。
【動画】「すてきパパ」「かわいすぎる」持ち歩く“Myシール帳”を披露する賀来賢人 ※14分10秒頃〜
2人は同い年であり、俳優として“駆け出し時代”からの友人。かねてから出演オファーしていたという仲は「やったー」と大喜びで、互いの「カバンの中身」を見せ合う企画を行った。
仲は「これはこの間ミラノで買ったおニューです」というグッチのバッグ、賀来は本来は工具を入れる用途のヴィンテージ調のバッグと、それぞれ“大きな”愛用バッグ持ち出し、次々と所有アイテムを披露していった。
「俺の子どもに無理やりシール帳を作らされ、俺がいない間にどんどんシールを貼られ、（子どもの）シール帳に入らないシールが今ここに貼られ（笑）。だから、よくわからないラインナップだ」と子どもたちとのほほ笑ましいエピソードも明かしながら、ポケモンなどのシールが貼られた“Myシール帳”を見せていた。
動画の後半では、賀来がプロデューサーを務める映画『NEVER AFTER DARK』（5日公開）に話がおよび、セットは立てず、すべて実際にある場所を生かしたロケでの撮影である裏話などが紹介され、すでに同作を観ていた仲は驚きのリアクションを見せていた。
コメント欄には「この2人の喋り、相性良すぎる！」「めっちゃ仲良しなの伝わってきた」と仲と賀来による仲良しトークへの反響がズラリ。
また、賀来のシール帳に対して「シール帳持ってるパパ賀来賢人さん カッコ可愛いです」「シール帳作らされてるのかわいい。笑」「持ち歩いてるのも好感」「すてきパパ」「シール帳かわいすぎる」「イケメンなのにいい人いいパパがにじみ出てる」「パパいない間に貼る子どももかわいい」などと、心温まる声が数多く寄せられていた。