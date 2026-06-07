全米女子オープン第3日

米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン（OP）第3日は6日（日本時間7日）、カリフォルニア州のリビエラCC（6699ヤード、パー71）で行われた。首位と1打差の3位から出た渋野日向子（サントリー）は、10番で会心のバーディーを奪い、首位と1打差の3位に再浮上した。

渋野は1番でカップまで約1.5メートルのバーディーチャンスを作るも、パットを外しパーでスタート。404ヤードの3番パー4では第2打をグリーンの縁につけると、約4メートルのパットを沈めバーディーを奪い、ギャラリーから喝采を浴びた。9番でボギーを叩くも、262ヤードの10番パー4で約4メートルのパットを決めると、ガッツポーズが飛び出した。

渋野は初日、5バーディー、2ボギーの68で回り、3アンダーで日本勢トップの3位となる好スタート。第2日は3バーディー、3ボギーのイーブンパーで3位をキープしていた。

渋野は全米女子OPでは2024年に2位、2025年に7位。今年も優勝争いに加わっている。



（THE ANSWER編集部）