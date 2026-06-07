本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。敵主砲を空振り三振に仕留めた1球に注目が集まっている。

初回からエンジン全開だった佐々木。エンゼルスのマイク・トラウトを第1打席は空振り三振に仕留めた。

決め球に選んだのはスプリット。落差のある93マイル（約149.6キロ）を投じると、トラウトはバットに当てることができなかった。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が、自身のXに「ロウキ・ササキの、エグすぎる時速93マイル（約149.6キロ）のスプリット」として動画を公開。X上の米ファンの視線が集中した。

「全球団が狙った男、それが彼だ」

「なんてことだ！」

「まあ相手がエンゼルスとはいえ、今夜のこの選手はエグかったし、右肩上がりだな」

佐々木は2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマーク。7回2安打無失点で、10奪三振はメジャー自己最多だった。

打線の援護がなく4勝目はならなかったが、防御率は4.03へ良化。チームは9回裏のフリーマンのサヨナラ本塁打で勝利した。



（THE ANSWER編集部）