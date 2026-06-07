ÍÂ¼²Í½ã¡¢¡È¶â¤ÎÌ©Í¢¡ÉÂêºà¡õ½é¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¿·¶ÃÏ¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¹õÌÚ²Ú¡¦Æîº»ÎÉ¤È¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»£±ÆÈëÏÃ¤â¡Ú¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/07¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÈ¼«´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç2026Ç¯6·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¡Ê6·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤«¤¹¤ß¡¿33¡Ë¡£º£²óÈà½÷¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç´í¤¦¤¤¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤ë¿·¶ÃÏ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤À¡£¹õÌÚ²Ú¡¦Æîº»ÎÉ¤È¤È¤â¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿ÅÜÅó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢½é¤ÎÊì¿ÆÌò¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¼Çµï¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Þ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÂ¼²Í½ã¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÇÆó¤ÎÏÓ¥¹¥é¥ê
ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼çÉØ¤¿¤Á¤¬¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£É×¤Î²£ÎÎ¤È¼Ú¶â¤òÆÍÁ³ÃÎ¤Ã¤¿2»ù¤ÎÊì¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÃù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡£ÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¥ê¥Ù¥ó¥¸¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½ ËÜºî¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¶â²ô¤òÌ©Í¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¡£3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âêºà¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿1ÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÂ¼¡§3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼ÂºÝ¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§1ÈÖºÇ½é¤ËÁ´°÷¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÅ·Ìî´ÆÆÄ¤¬Ìò¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò2¡¢3ËçÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹õÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤¤è¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¶·Ã¡Ë¡¢Æî¤µ¤ó±é¤¸¤ëËãÍ³¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤äÌòÊÁ¤ò³ú¤ßºÕ¤¯Ãæ¤Ç´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î»£¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤¿ÏÂ²Î»Ò¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤¤¤¦´é¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÀ¤Î¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¡¢´¶¾ð¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤à¤·¤í¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÂ²Î»Ò¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±öÇß¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾ï¡¹´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤¹¤«¤Ê¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»Ò¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÏÂ²Î»Ò¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¶â¤ÎÌ©Í¢¤Ç¡£°¤¤¤³¤È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÏÂ²Î»Ò¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤È¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ±é¤¸¤ë¾å¤ÇÌòºî¤ê¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ä¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÏÂ²Î»Ò¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ä¹¬¤»¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤ä¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÎ¢É½¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢100¡ó¤Î1¤Ä¤Î´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¶¦´¶¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢É×¡¦¹â»ÖÌò¤Î±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤È¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡ÊÂ¨¶½¤Ç¹Ô¤¦±éµ»¡Ë¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤ÎÏÂ²Î»Ò¤È¹â»Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¾¯¤·¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ËÜºî¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀ¶·Ã¡¢Æî¤µ¤ó±é¤¸¤ëËãÍ³¤È¤Î3¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ê½÷ÀÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ¡¦·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤ªÆó¿Í¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´û¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯À¿¼Â¤Ç¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤ÎÊì¿ÆÌò¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÊì¿ÆÁü¤Ç¤·¤¿¡£»ÒÌò¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤¢¤Î2¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤â¤é¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£0ºÐ»ù¤Î¤µ¤¤¤Þ¤¯¤ó¤â¡¢¤ª¿Í·Á¤Ç¿á¤ÂØ¤¨¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ëµã¤«¤Ê¤¤»Ò¤Ç¥É¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ËÜºî¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É»£±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï2Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¡¢Æî¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¯¥µ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°á¾ØÉô¤µ¤ó¤ä¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Á¥ê¥¯¥é¥Ö¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤¬Ìë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·Áá¤¯½ª¤ï¤é¤ì¤Æ³¹¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òº£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï²¿¤«°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ç®ÎÌ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÀÚ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¤â²¸·Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢´¶¼Õ´¶¼Õ¤Î1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏÇï¼ê¤¬½Ð¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÂ¼¡§·ª¸¶¡Êñ¥¿Í¡Ë¤µ¤ó¤È²°Âæ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç2¿Í¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤ß¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È½ª¤ï¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤«¤é¤¯¤ëÇï¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¶â¤ÎÌ©Í¢¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬1¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤Ä¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÏÂ²Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶â¤ÎÌ©Í¢¤È¤¤¤¦ÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä´Ä¶¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤·¤â1²ó¤Ï»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
1993Ç¯2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡Ö¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¤ª¤â¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ý¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2022¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHK¡¿2023¡Ë¡¢¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö£Ç£É£Æ£Ô¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¤µ¤È¤³¤Ï¤¤¤Ä¤â¡×¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¼ç±é¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×
ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼çÉØ¤¿¤Á¤¬¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£É×¤Î²£ÎÎ¤È¼Ú¶â¤òÆÍÁ³ÃÎ¤Ã¤¿2»ù¤ÎÊì¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÃù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡£ÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤òÄÌ¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¥ê¥Ù¥ó¥¸¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡¢¡È¶â¤ÎÌ©Í¢¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡×
¡½ ËÜºî¤Ï¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¶â²ô¤òÌ©Í¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¡£3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âêºà¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿1ÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÂ¼¡§3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¢¤Þ¤ê»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¼ÂºÝ¤Ë¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§1ÈÖºÇ½é¤ËÁ´°÷¤ÇËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÅ·Ìî´ÆÆÄ¤¬Ìò¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò2¡¢3ËçÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹õÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¤¤è¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¶·Ã¡Ë¡¢Æî¤µ¤ó±é¤¸¤ëËãÍ³¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤äÌòÊÁ¤ò³ú¤ßºÕ¤¯Ãæ¤Ç´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î»£¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡× ÍÂ¼²Í½ã¤¬¸ì¤ë¡È¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤ë½Ö´Ö¡É
¡½ º£²ó±é¤¸¤é¤ì¤¿ÏÂ²Î»Ò¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤¤¤¦´é¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÀ¤Î¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¡¢´¶¾ð¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤à¤·¤í¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡£Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÂ²Î»Ò¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±öÇß¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾ï¡¹´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤¹¤«¤Ê¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ²Î»Ò¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¡¢¤¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÏÂ²Î»Ò¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¶â¤ÎÌ©Í¢¤Ç¡£°¤¤¤³¤È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÏÂ²Î»Ò¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¼«Ê¬¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤È¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ±é¤¸¤ë¾å¤ÇÌòºî¤ê¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤ä¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÏÂ²Î»Ò¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ä¹¬¤»¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤³¤«¼ä¤·¤µ¤ä¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÎ¢É½¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢100¡ó¤Î1¤Ä¤Î´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¶¦´¶¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢É×¡¦¹â»ÖÌò¤Î±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤È¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡ÊÂ¨¶½¤Ç¹Ô¤¦±éµ»¡Ë¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡¢´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤ÎÏÂ²Î»Ò¤È¹â»Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¾¯¤·¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡¢¹õÌÚ²Ú¡õÆîº»ÎÉ¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½ ËÜºî¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀ¶·Ã¡¢Æî¤µ¤ó±é¤¸¤ëËãÍ³¤È¤Î3¿Í¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡Ê½÷ÀÆ±»Î¤ÎÏ¢ÂÓ¡¦·ë¤Ó¤Ä¤¡Ë¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤ªÆó¿Í¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´û¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É½¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯À¿¼Â¤Ç¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤ÎÊì¿ÆÌò¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÊì¿ÆÁü¤Ç¤·¤¿¡£»ÒÌò¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¤¢¤Î2¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¤â¤é¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£0ºÐ»ù¤Î¤µ¤¤¤Þ¤¯¤ó¤â¡¢¤ª¿Í·Á¤Ç¿á¤ÂØ¤¨¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ëµã¤«¤Ê¤¤»Ò¤Ç¥É¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»£±Æ¡¢¹õÌÚ²Ú¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¤â¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ ËÜºî¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É»£±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï2Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¡¢Æî¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥é¥¯¥µ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°á¾ØÉô¤µ¤ó¤ä¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥Á¥ê¥¯¥é¥Ö¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤¬Ìë¤Þ¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·Áá¤¯½ª¤ï¤é¤ì¤Æ³¹¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òº£ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï²¿¤«°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ç®ÎÌ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÀÚ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¤â²¸·Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢´¶¼Õ´¶¼Õ¤Î1½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½ ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏÇï¼ê¤¬½Ð¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÂ¼¡§·ª¸¶¡Êñ¥¿Í¡Ë¤µ¤ó¤È²°Âæ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç2¿Í¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤ß¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È½ª¤ï¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤«¤é¤¯¤ëÇï¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¶ì¶¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ø
¡½ ¶â¤ÎÌ©Í¢¤È¤¤¤¦ÈÈºá¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ì¶¤Ë¤¢¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬1¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤Ä¾¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÍÂ¼¡§ÏÂ²Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶â¤ÎÌ©Í¢¤È¤¤¤¦ÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä´Ä¶¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃ¯¤·¤â1²ó¤Ï»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¡Ê¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤«¤¹¤ß¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¡Ö¥Ï¥¬¥Í¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¤ª¤â¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ý¤½¤ó¤Ê¥³¥È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡Ý¡×¡ÊTBS·Ï¡¿2022¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHK¡¿2023¡Ë¡¢¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö£Ç£É£Æ£Ô¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¤µ¤È¤³¤Ï¤¤¤Ä¤â¡×¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û