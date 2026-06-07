¸µNPB½õ¤Ã¿Í¤¬ÊÆµå³¦¤Ç³ÐÀÃ¡¡35ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿CY¾Þµé¤Î²÷Åê¤ò»Ù¤¨¤ë¡È°Û¹ñ¡¦ÆüËÜ¡É¤Ç¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¤Ç¼«Í³¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜµå³¦¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤±¦ÏÓ¤¬²÷Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥ì¥¤¥º¤È1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤À¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¡¢·è¤·¤Æ¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃË¤ÏºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6·î5Æü»þÅÀ¤Ç¡¢12ÀèÈ¯¡Ê70.2¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¾Ã²½¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.29¡¢WHIP1.19¡¢Í¿»ÍµåÎ¨1.66¤È¤¤¤¦È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¥¡¼¥×¡£·×7ÅÐÈÄ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢2¼ºÅÀ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Â³¤±¤ë°Û¼¡¸µ¤Î¡ÖËÉ¸æÎ¨¥¼¥íÅÀÂæÅêµå¡×¤ò¸«¤ë
¡¡Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ª°Õµ¤¸®¹â¡½¡½¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¸«¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¹âÇ¯Êð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤ÊÎ©¾ì¤À¤¬¡¢º£¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÃË¤Îµ¤Ç÷¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¤¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¼ê¸ü¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2018Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜ»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ»ï¡ØForbes¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¿´¹½¤¨¤òÊÝ¤Á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤«¤éÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³°¹ñ¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿°Û¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢À®ÀÓ¤À¤±¤¬¼«Ê¬¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤è¤ê¼«Í³¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡NPB¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç·×63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢MLB¤ÇÀ®¸ù¤òÄÏ¤ßÀÚ¤ì¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¸Ê¤ò²òÊü¤µ¤»¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é·ÀÌó³Û°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£°ìÉô¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÈà¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¡Ê¥ì¥¤¥ºÅê¼ê¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Þ¥¯¥é¥Ê¥Ï¥óÃÌ¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÅêµå¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]