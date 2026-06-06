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<6866> £È£É£Ï£Ë£É¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/12¡¡¡¡ 7800¡¡¡¡ 9840¡¡¡¡26.2¡¡¡¡6/5
<7777> £³£Ä£Í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ 26/ 4¡¡¡¡ 3352¡¡¡¡ 3971¡¡¡¡18.5¡¡¡¡6/5
<4826> £Ã£É£Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 6¡¡¡¡ 2280¡¡¡¡ 2580¡¡¡¡13.2¡¡¡¡6/3
<4026> ¿ÀÅç²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 4¡¡¡¡ 2300¡¡¡¡ 2560¡¡¡¡11.3¡¡¡¡6/3
<9678> ¥«¥Ê¥â¥È¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/10¡¡¡¡18900¡¡¡¡20700¡¡¡¡ 9.5¡¡¡¡6/1
<9824> Àô½£ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/10¡¡¡¡11000¡¡¡¡11700¡¡¡¡ 6.4¡¡¡¡6/4
<9627> ¥¢¥¤¥ó£È£Ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 4¡¡¡¡26500¡¡¡¡28000¡¡¡¡ 5.7¡¡¡¡6/1
<6309> ÇÃ¹©¶È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/10¡¡¡¡ 5770¡¡¡¡ 6000¡¡¡¡ 4.0¡¡¡¡6/5
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