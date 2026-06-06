「ボクシング・１０回戦」（６日、愛知県国際展示場）

セミファイナルで組まれた“悪童対決”はジョンリール・カシメロ（３７）＝フィリピン＝が衝撃の４回４２秒ＴＫＯでルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝に圧勝した。

世界３階級を制したカシメロと２階級制覇のネリ。ともにリング外での問題行動の多いお騒がせボクサーが激突する注目対決は、衝撃の決着となった。カシメロが初回に３度ダウンを奪い、２回にも右フックで倒した。３回にも右でダウンを追加し、４回に左フックで試合を決めた。

試合前から波乱の予兆はあった。前日計量でネリがリミットの１２４ポンド（５６・２キロ）を大幅にオーバーする５７・７キロ。再計量でも１００グラムしか落とせず失格となった。６日早朝に行われた当日計量で１０ポンド（約４・５キロ）の超過までに制限することを条件に、カシメロ陣営が試合の開催を了承。当日計量で６０・５キロと制限内に収まったため、試合は決行された。

調整不足のネリに対し、計量を一発でクリアしたカシメロは初回から全盛期を思わせる攻撃力を発揮。世界ランク返り咲きを確実にした。

カシメロは「応援してくれて感謝しています。戦ってくれてネリ選手にも感謝。ネリを倒して、井上尚弥を倒した気分だ」と上機嫌で語った。「井上尚弥を倒した気分。俺にビビっている」と言いたい放題だった。