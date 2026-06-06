本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地でエンゼルスと対戦した。二塁を守ったミゲル・ロハス内野手が、スーパープレーで先発登板の佐々木朗希投手をアシストした。37歳ベテランが見せたベアハンドキャッチの美技に、MLB公式Xは「PLAY OF THE YEAR?! ミゲル・ロハスが素手で、フレディ・フリーマンは脚を伸ばして」とシーズン最高レベルの好プレーだと絶賛した。

佐々木は3回先頭のマドリガルと対峙。投ゴロに反応したものの、捕球できなかった。グラブを弾いた打球をカバーしたのが、二塁のロハスだった。

素手でキャッチし、すかさずノーバウンド送球。一塁フリーマンも目いっぱい脚を伸ばして粘った。1度はセーフの判定だったが、チャレンジで判定が覆った。これ以上のないプレーでアウトをもぎ取った。

今季限りでの引退の意思を示している大ベテランに、米ファンもSNSで最敬礼だった。

「内野手の史上最高のプレーの一つだね」

「これを信じるんだ！ロハスは引退しなくていい。彼が必要なんだ」

「凄すぎる連係プレー。ロハスのベアハンドと（脚を）伸ばしたフリーマンは、試合の流れを決める素晴らしい守備」

「フリーマンは完璧なタイミングで伸ばしたね」

「内野安打だと思ったのに」

「素晴らしいプレーヤーたち」

「PLAY OF THE YEAR」

「記憶に残るプレーだ」

「ロハスが、グラブなしでもノープロブレムと言っている」

「ヤバっ」

「最高レベルの野球」

このプレーにも助けられ、佐々木は立ち上がりからエンジン全開。7回2安打無失点の好投で、10奪三振はメジャー自己最多だった。4勝目はならなかったが、チームはフリーマンのサヨナラ本塁打で勝利を飾った。



（THE ANSWER編集部）