ミズノの1ピースの軟鉄鍛造キャビティ『MX FORGED』、6月5日デビュー
ミズノから、新作アイアンのアナウンス。「本日11時に情報公開になった『MX FORGED』のご紹介です。軟鉄鍛造で打感を追及したアイアンとなります」と、同社広報。本日から同社オンラインストアで購入が可能で、6番〜PWの5本セットが税込121,000円で製品登録されている。
【画像】『MX FORGED』の7番を構えた顔つき
「軟鉄素材『S25CM』を採用することでソフトな打感を生み出します。1pc構造ながら深いアンダーカットキャビティ加工により余剰重量を創出し、打球部裏は肉厚にする事で打感が向上しています。また、余剰重量をキャビティ部周辺、トウ側に配置、前作よりヘッド長を短くしながら前作以上のスイートエリアを達成しています」（同） 7Iロフトは30度で、PWロフトが44度という、やや立ったロフト設定。7Iのフェースプログレッションは2.2mmと適度にオフセットの入ったやさしい顔で『N.S.PRO 950GH neo』（S）装着の設定となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】『MX FORGED』の7番を構えた顔つき
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