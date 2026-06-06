ボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２９）が６日、愛知県国際展示場で開催された「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」の会場に、自身が経営するカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ ｃｏｆｆｅｅ」を出店した。ドリップコーヒーなどドリンクだけでなく、「まずはボクシングファンに味わってほしい。ここから第一歩を踏み出したかった」と自家焙煎のコーヒー豆を数量限定で先行販売した。今大会はＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が２度目の防衛戦に臨む。

優大氏の弟で、元ＩＢＦ世界ミニマム級王者の重岡銀次朗氏（２６）が昨年５月の世界戦の後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在もリハビリを続ける。優大氏も弟を支えるために、昨年８月に現役を引退し、故郷の熊本市に戻り、今年２月にカフェをオープンした。

今大会のプロモーターを務める元世界３階級王者の亀田興毅氏からオファーがあり、出店を決めたという。「興毅さんは今でも僕ら兄弟のことを考えてくれてありがたい」と感謝する。「ボクシングを２０年してきたけど、自分のボクシングに合格点を出すような性格ではなかった。コーヒーも日々勉強です」と行列をつくったファンを接客した。

会場の愛知国際展示場は昨年３月にラストファイトとなる世界戦を戦った会場。「銀（次朗）がいろいろとサポートしてくれたことを思い出す。ボクサーだった銀の姿がよみがえる。泣きそうになりますね」と話した。