小池栄子さん主演のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、土曜午後10時〜）の第3話「ドーナツはボーナス」が6月6日に放送されます。

【写真】葉子は豆腐ドーナツを作ったものの…

主人公の銀林葉子は一流レストランの腕利きシェフ。思わぬことで男子刑務所の管理栄養士に転職することに。葉子の仕事は、毎月の献立の作成など事務仕事がメインだが、炊場（すいじょう、炊事工場の略）から呼び出しがかかれば駆けつけなければならない。料理初心者の受刑者たちが朝・昼・晩に行う調理では、ツッコみたくなることばかりが起きる。

「人は果たして本当に変わることができるのか」「食を通していったい自分は何ができるのか？」 かつてミシュランを目指した葉子の“ムショラン三ツ星”への新たな挑戦が始まる！

＊以下、6月6日放送回のネタバレを含みます。

第3話あらすじ



（『ムショラン三ツ星』／(c)NHK）

炊場で長時間働く受刑者たちの延長食にドーナツを作ろうと思う葉子（小池栄子）。

しかし、物価高騰の折、入江部長（生瀬勝久）が予算の大幅カットを命じる。

葉子は余った食材を生かした豆腐ドーナツを考案し乗り切るが、炊場のメンバーと他の受刑者たちとの間で思わぬトラブルが起き、延長食のドーナツは中止になってしまう。

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