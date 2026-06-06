本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦で4勝目をかけて先発した。順調な立ち上がりを見せ、米記者からの絶賛が続出している。

1回1死、エンゼルス2番トラウトと対峙した。4球目には160キロをマーク。カウント2-2から低め149キロスプリットを決め、空振り三振に仕留めた。さらに続く3番メックラーも150キロスプリットで空振り三振とした。

6回途中1失点だった5月30日（同31日）フィリーズ戦から中5日の登板だった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」に寄稿するネルソン・エスピナル記者はXで「ロウキ・ササキは、フィリーズ戦での好調ぶりをそのまま維持している。すでに時速100マイル（約160.9キロ）を記録し、マイク・トラウトからの三振を含む（1回終了時点で）2つの三振を奪った。スプリットのキレも凄まじい」と絶賛。さらに「今夜はササキにとって、ビッグゲームになるかもしれない」と予感した。

また米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者はXで「先週に引き続き、自信も球威もさらに増してきている」と投稿。米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者もXで「ロウキ・ササキは今夜もまた、時速100マイルを叩き出したぞ」と興奮気味につづった。

2回には100.6マイル（約161.9キロ）を計測するなど、剛腕が復活している。



（THE ANSWER編集部）