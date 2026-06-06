阪神の藤川球児監督（４５）が６日、前日５日にファームリーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）に先発した下村海翔投手（２４）について言及した。同戦では３回、２９球を投げ無安打無失点。最速は１５３キロを記録した。

投球を映像でもチェックした指揮官は「ボールも良かった」と評価。「高めで空振りを取ったり、フライアウトを取ったりしていましたけど、こちらが見ているのはそれよりも、イニングを重ねた後の低めのストレートでカウントがとれているか。そういうところが出てきているというのが、まずもう一つ先のステップにいけるかなというところですね」と続けた。 その上で次のステップとして「彼が目指していくところは」とし、「次は右打者のインサイドにストレートが投げられる、決まってくるかというところが、非常にいいレベルで見ることができてます」と挙げた。今後については「きょうの報告では、予後も非常にいい状態でということなので、次を迎えられればなというところですね」とし、今後状態に問題がなければ次週、球数を７５球〜９０球に伸ばす予定。「兵庫県民、西宮市民として期待は大きいでしょうから。順調だというところです」と説明した。