「本当に素晴らしい出来栄え」堂安律を擁するフランクフルトが新ホームユニホームを発表「レトロな雰囲気がいい」「期待をはるかに超えてくれた」の声
日本代表MFの堂安律を擁するフランクフルトは現地６月５日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニホームを発表した。
サプライヤーはアディダス。今回のホームユニはブラックを基調とし、前面と背面の下部には赤い縦縞が施されている。クラブは公式サイトで次のようにコンセプトを説明している。
「モダンなデザイン要素が伝統的なアイデンティティを明確に保ちつつ、クラシックなルックに大胆で新たな解釈を加えている。幅の異なるストライプや鮮やかなコントラスト、そして多層的な色合いがダイナミックなラインを生み出し、動きやエネルギー、情熱を放ち、所々でエレガントなピンストライプパターンも。襟の部分はストライプ柄が水平方向に続き、際立った個性を与えている」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「最高だ」「本当に素晴らしい出来栄え」「レトロな雰囲気がいい」「超クール」「素敵だ」「10点満点」「期待をはるかに超えてくれた」「いいね。かなり好みだよ」といったコメントが寄せられた。
今季はブンデスリーガで８位のフランクフルト。北中米Ｗ杯後の新シーズンは、さらに上位に食い込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フランクフルトの新ユニも！ 際立つデザインがずらり！ 海外クラブの26-27シーズン新ユニホームギャラリー
サプライヤーはアディダス。今回のホームユニはブラックを基調とし、前面と背面の下部には赤い縦縞が施されている。クラブは公式サイトで次のようにコンセプトを説明している。
「モダンなデザイン要素が伝統的なアイデンティティを明確に保ちつつ、クラシックなルックに大胆で新たな解釈を加えている。幅の異なるストライプや鮮やかなコントラスト、そして多層的な色合いがダイナミックなラインを生み出し、動きやエネルギー、情熱を放ち、所々でエレガントなピンストライプパターンも。襟の部分はストライプ柄が水平方向に続き、際立った個性を与えている」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「最高だ」「本当に素晴らしい出来栄え」「レトロな雰囲気がいい」「超クール」「素敵だ」「10点満点」「期待をはるかに超えてくれた」「いいね。かなり好みだよ」といったコメントが寄せられた。
今季はブンデスリーガで８位のフランクフルト。北中米Ｗ杯後の新シーズンは、さらに上位に食い込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】フランクフルトの新ユニも！ 際立つデザインがずらり！ 海外クラブの26-27シーズン新ユニホームギャラリー