LE SSERAFIMカズハ、黒衣装から引き締まった美ウエスト披露「圧倒的な美しさ」「鍛え上げられててすごい」
【モデルプレス＝2026/06/05】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月4日、自身のInstagramを更新。黒の衣装姿を披露し、話題になっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「鍛え上げられててすごい」引き締まった美ウエスト
カズハはビスチェ型のホルターネックの黒の衣装姿を投稿。ウエスト部分が大胆に露出したショート丈のトップスから、ほっそりと引き締まったウエストが際立たせた。また、座った状態で頬杖をついているショットや背中が見えるショットなども披露している。
この投稿にファンからは「圧倒的な美しさ」「綺麗すぎて女神様かと思った」「凛とした姿が素敵」「黒衣装姿カッコ良すぎる」「鍛え上げられててすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「鍛え上げられててすごい」引き締まった美ウエスト
◆カズハ、黒衣装から美ウエスト
カズハはビスチェ型のホルターネックの黒の衣装姿を投稿。ウエスト部分が大胆に露出したショート丈のトップスから、ほっそりと引き締まったウエストが際立たせた。また、座った状態で頬杖をついているショットや背中が見えるショットなども披露している。
◆カズハの衣装姿が話題
この投稿にファンからは「圧倒的な美しさ」「綺麗すぎて女神様かと思った」「凛とした姿が素敵」「黒衣装姿カッコ良すぎる」「鍛え上げられててすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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