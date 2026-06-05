アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』描き下ろしキャラクタービジュアル「加州清光」解禁
10月より開催されるアイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」に向けて、描き下ろしキャラクタービジュアル「加州清光 イメージオンアイスver.」が解禁された。
【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル
刀剣乱舞が「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑む。銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」が繰り広げらる。
三日月宗近役を無良崇人／声優・鳥海浩輔、加州清光役を中野耀司（PIW）／声優・増田俊樹（10月4日のみ出演）、大和守安定役を佐藤由基（PIW）／声優・市来光弘（10月4日のみ出演）、山姥切国広役を櫛田一樹／声優・前野智昭（10月3日のみ出演）、膝丸役を山本恭廉／声優・岡本信彦、へし切長谷部役を田中刑事／声優・新垣樽助、鶴丸国永役を小平渓介（PIW）／声優・斉藤壮馬（収録出演）、山姥切長義役を吉野晃平（PIW）／声優・高梨謙吾（10月3日のみ出演）、氷の精霊役を坂本花織が務め、太鼓芸能集団 鼓童も出演する。
公開された「加州清光 イメージオンアイスver.」は、刀剣乱舞ONLINEの原作スタッフより本公演のために描き下ろされた特別な「加州清光」の姿。
加州清光は、加賀国の刀工・清光が打ったとされる打刀であり、新撰組一番隊組長・沖田総司の愛刀として知られている。池田屋事件における激闘でも用いられたといわれるその刀身は、鋭い切れ味と類まれなる美しさを誇る。
「可愛くしているから、大事にしてね」という言葉の通り、常に身だしなみに気を配り、主に愛されるために己を飾り磨き続ける深い愛情と自信。その華やかな佇まいの奥底には、激動の時代を鋭く駆け抜けた刀としての熱き誇りを湛え、銀盤という新たな舞台で、その愛らしさと鋭さが交わる至高の一瞬を刻む姿が描かれている。
氷飛沫を煌めかせながら、艶麗な装いを翻して銀盤を滑走する加州清光の姿からは、フィギュアスケート特有のスピード感や臨場感が感じられ、観る者を「氷上の本丸」へと誘う。
なお、この描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演ではよりスケートに特化したスペシャルな衣装で届ける。
現在、チケット各種先行抽選受付中。受付期間は6月14日23時59分まで。一般発売は8月30日12時より。
アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、10月3日・4日開催。
【写真】アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』キービジュアル
刀剣乱舞が「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」に挑む。銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」が繰り広げらる。
三日月宗近役を無良崇人／声優・鳥海浩輔、加州清光役を中野耀司（PIW）／声優・増田俊樹（10月4日のみ出演）、大和守安定役を佐藤由基（PIW）／声優・市来光弘（10月4日のみ出演）、山姥切国広役を櫛田一樹／声優・前野智昭（10月3日のみ出演）、膝丸役を山本恭廉／声優・岡本信彦、へし切長谷部役を田中刑事／声優・新垣樽助、鶴丸国永役を小平渓介（PIW）／声優・斉藤壮馬（収録出演）、山姥切長義役を吉野晃平（PIW）／声優・高梨謙吾（10月3日のみ出演）、氷の精霊役を坂本花織が務め、太鼓芸能集団 鼓童も出演する。
加州清光は、加賀国の刀工・清光が打ったとされる打刀であり、新撰組一番隊組長・沖田総司の愛刀として知られている。池田屋事件における激闘でも用いられたといわれるその刀身は、鋭い切れ味と類まれなる美しさを誇る。
「可愛くしているから、大事にしてね」という言葉の通り、常に身だしなみに気を配り、主に愛されるために己を飾り磨き続ける深い愛情と自信。その華やかな佇まいの奥底には、激動の時代を鋭く駆け抜けた刀としての熱き誇りを湛え、銀盤という新たな舞台で、その愛らしさと鋭さが交わる至高の一瞬を刻む姿が描かれている。
氷飛沫を煌めかせながら、艶麗な装いを翻して銀盤を滑走する加州清光の姿からは、フィギュアスケート特有のスピード感や臨場感が感じられ、観る者を「氷上の本丸」へと誘う。
なお、この描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演ではよりスケートに特化したスペシャルな衣装で届ける。
現在、チケット各種先行抽選受付中。受付期間は6月14日23時59分まで。一般発売は8月30日12時より。
アイスショー『刀剣乱舞 ‐ICE BLADE‐』は、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、10月3日・4日開催。